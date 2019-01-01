вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В місті на Волині влаштували справжній день краси для людей з інвалідністю. ВІДЕО

В місті на Волині влаштували справжній день краси для людей з інвалідністю. ВІДЕО
У місті Горохів члени Громадської організації «Сонце любові» зібралися у місцевому салоні краси.

Там людям на візках, з синдромом Дауна та дитячим церебральним паралічем організували перевтілення. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Перукарі та візажисти безкоштовно змінили зовнішність 30-м охочим.

Перевтілення тих, хто вперше потрапив до салону краси, дивіться у відео.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Горохів, салон, день краси, перукар, інвалідність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В місті на Волині влаштували справжній день краси для людей з інвалідністю. ВІДЕО
19 березень, 23:26
У Луцьку на Шопена самовільно поспилювали дерева. ФОТО
19 березень, 22:43
Жінку, яка зарізала немовля у Рівному, арештували
19 березень, 22:21
«Витер кров із бити травою»: обвинувачений у вбивстві Каті Литкіної свідчив у суді. ФОТО
19 березень, 21:59
Схожі новини
Волиняни, які постраждали внаслідок пожеж, отримають допомогу Волиняни, які постраждали внаслідок пожеж, отримають допомогу
12 березень, 17:29
У місті на Волині вогонь знищив 2-поверховий будинок У місті на Волині вогонь знищив 2-поверховий будинок
01 березень, 11:50
Волинським військовослужбовцям, які перебувають у госпіталі, змінили імідж. ФОТО Волинським військовослужбовцям, які перебувають у госпіталі, змінили імідж. ФОТО
15 лютий, 03:02
На Горохівщині не буде полігону побутових відходів за 22 мільйони гривень На Горохівщині не буде полігону побутових відходів за 22 мільйони гривень
02 лютий, 20:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
20 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В місті на Волині влаштували справжній день краси для людей з інвалідністю. ВІДЕО
19 березень, 23:26
 0
У Луцьку на Шопена самовільно поспилювали дерева. ФОТО
19 березень, 22:43
 0
Жінку, яка зарізала немовля у Рівному, арештували
19 березень, 22:21
 0
«Витер кров із бити травою»: обвинувачений у вбивстві Каті Литкіної свідчив у суді. ФОТО
19 березень, 21:59
 0
Медіа
відео
1/8