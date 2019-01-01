В місті на Волині влаштували справжній день краси для людей з інвалідністю. ВІДЕО
19 березень, 23:26
У місті Горохів члени Громадської організації «Сонце любові» зібралися у місцевому салоні краси.
Там людям на візках, з синдромом Дауна та дитячим церебральним паралічем організували перевтілення. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Перукарі та візажисти безкоштовно змінили зовнішність 30-м охочим.
Перевтілення тих, хто вперше потрапив до салону краси, дивіться у відео.
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Там людям на візках, з синдромом Дауна та дитячим церебральним паралічем організували перевтілення. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Перукарі та візажисти безкоштовно змінили зовнішність 30-м охочим.
Перевтілення тих, хто вперше потрапив до салону краси, дивіться у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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