В місті на Волині влаштували справжній день краси для людей з інвалідністю. ВІДЕО





Там людям на візках, з синдромом Дауна та дитячим церебральним паралічем організували перевтілення. Про це йдеться в сюжеті



Перукарі та візажисти безкоштовно змінили зовнішність 30-м охочим.



Перевтілення тих, хто вперше потрапив до салону краси, дивіться у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Горохів члени Громадської організації «Сонце любові» зібралися у місцевому салоні краси.Там людям на візках, з синдромом Дауна та дитячим церебральним паралічем організували перевтілення. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Перукарі та візажисти безкоштовно змінили зовнішність 30-м охочим.Перевтілення тих, хто вперше потрапив до салону краси, дивіться у відео.

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