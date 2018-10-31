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Пустовіт пригрозив звільнити керівника «тролейбусного» підприємства

Пустовіт пригрозив звільнити керівника «тролейбусного» підприємства
В.о. мера Григорій Пустовіт пригрозив звільнити директора Луцького підприємства електротранспорту Володимира Пуца.

Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Григорія Пустовіта не вдовольнили «розмиті» відповіді Володимира Пуца. Зокрема, той не міг відповісти, чому в Луцьку роблять основний акцент на доїзді в Гаразджу.

«Нам, напевно, треба зняти директора. Зайдете до мене на розмову», - звернувся Пустовіт до Пуца.

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Теги: Григорій Пустовіт, Володимир Пуц, звільнення, Луцьк
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Коментарі 1
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ура пустовіт директор тролейбусного тоді буде порядок достойна зарплата і все інше
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