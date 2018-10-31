Пустовіт пригрозив звільнити керівника «тролейбусного» підприємства
Сьогодні, 09:51
В.о. мера Григорій Пустовіт пригрозив звільнити директора Луцького підприємства електротранспорту Володимира Пуца.
Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Григорія Пустовіта не вдовольнили «розмиті» відповіді Володимира Пуца. Зокрема, той не міг відповісти, чому в Луцьку роблять основний акцент на доїзді в Гаразджу.
«Нам, напевно, треба зняти директора. Зайдете до мене на розмову», - звернувся Пустовіт до Пуца.
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Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Григорія Пустовіта не вдовольнили «розмиті» відповіді Володимира Пуца. Зокрема, той не міг відповісти, чому в Луцьку роблять основний акцент на доїзді в Гаразджу.
«Нам, напевно, треба зняти директора. Зайдете до мене на розмову», - звернувся Пустовіт до Пуца.
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Коментарі 1
ура пустовіт директор тролейбусного тоді буде порядок достойна зарплата і все інше
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