Пустовіт пригрозив звільнити керівника «тролейбусного» підприємства

Григорій Пустовіт пригрозив звільнити директора Луцького підприємства електротранспорту Володимира Пуца.



Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.



Григорія Пустовіта не вдовольнили «розмиті» відповіді Володимира Пуца. Зокрема, той не міг відповісти, чому в Луцьку роблять основний акцент на доїзді в Гаразджу.



«Нам, напевно, треба зняти директора. Зайдете до мене на розмову», - звернувся Пустовіт до Пуца.

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