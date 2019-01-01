У Луцьку маршрутки влаштовують перегони та порушують правила
Сьогодні, 10:16
У Луцьку просять навести лад із маршрутками, які обслуговує «Санрайз».
Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Олександр Серватович повідомив, що маршрутники підприємства «Санрайз» думають, що «вони на «Формулі» їздять – обганяють інших, підрізають».
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Відтак, він попросив розібратися з ситуацією та вирішити її.
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Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Олександр Серватович повідомив, що маршрутники підприємства «Санрайз» думають, що «вони на «Формулі» їздять – обганяють інших, підрізають».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Брудний дірявий салон і водій-порушник: у Луцьку скаржаться на маршрутку №9а
Відтак, він попросив розібратися з ситуацією та вирішити її.
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