У Луцьку маршрутки влаштовують перегони та порушують правила





Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.



Член виконкому Олександр Серватович повідомив, що маршрутники підприємства «Санрайз» думають, що «вони на «Формулі» їздять – обганяють інших, підрізають».



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Відтак, він попросив розібратися з ситуацією та вирішити її.

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