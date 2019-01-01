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Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ

Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Сезон заготівлі березового соку – у самому розпалі. На Волині ж цим займаються навіть у промислових масштабах.

Тільки у нашій області існують консервні цехи при лісогосподарських підприємствах, де проводять переробку й заготівлю недеревної продукції лісу, у тому числі – і березового соку.

Переробкою березового соку займаються шість підприємств, які підпорядковуються Волинському обласному управління лісового та мисливського господарства, а саме: ДП «Ківерцівське ЛГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Цуманське ЛГ», ДП «Колківське ЛГ», ДП «Ковельське ЛГ», ДП СЛАП «Любешівагроліс».

Унікальний природний продукт продають у двох варіантах, як сирець і консервований сік.

Завдяки багатому вмісту макро- і мікроелементів, березовий сік є засобом від багатьох хвороб, а за своїм складом перевершить чималу кількість вітамінних напоїв. Тож продукт серед волинян і справді користується популярністю.

Натомість волинські лісівники не використовують хімії чи барвників при приготуванні соку, а їхня продукція славиться далеко за межами області і країни.

Цього року на Волині лісівники запланували зібрати 550 тонн соку сирцю.

Придбати його можна у кожному лісогосподарському підприємстві Волині. Найближчими до обласного центру є Ківерцівське лісництво: рекреаційний пункт «Пролісок» і магазин «Лісовичок» та Цуманське лісництво. Попередньо ж можна замовити потрібну кількість сирцю, зателефонувавши у лісгоспи:

Ківерцівське лісництво - тел.0958646316
Цуманське лісництво - тел.0673325751

Орієнтовно, сирець продаватимуть за ціною від 2 грн за 1 л.

Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ


Переробити на консервований сік запланували 300 тонн сировини, а асортимент буде найрізоманітніший: березовий сік з ромашкою, м'ятою, сухофруктам, шипшиною, з цукром, лимоном і, звісно, натуральний.

Реалізовуватимуть його у магазинах «Лісовичок», які є у селі Струмівка (біля ресторану «Білочка»), а також у селищі Маневичі. За своєю порцією корисних вітамінів можна завітати і у рекреаційний пункт «Пролісок», який на балансі Ківерцівського лісгоспу, а також придбати сік на Гряді (Шацькі озера).

Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ


Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ




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Теги: сік, березовий, консервація, лісгосп, Волинь, вибір редактора
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Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
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