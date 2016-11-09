Стало відомо, як вдалося погасити борги з зарплати волинським шахтарям





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«Раніше шахтарям повністю виплачували зарплату хіба на їхнє професійне свято – до Дня шахтаря. Але зарплата – це не подарунок, а обов’язок роботодавця. Саме тому ми виправляємо ситуацію», – каже генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк.



Рекордна сума боргів перед волинськими шахтарями накопичилася на кінець 2017 року. Тоді працівникам «Волиньвугілля» боргували за п’ять місяців роботи понад 33 мільйони гривень.



У грудні 2017-го невиплаченою була зарплата іще за серпень. Саме у той момент на підприємстві змінилося керівництво: «Волиньвугілля» очолив Андрій Пилипюк.



Протягом 2018 року багатомісячні заборгованості закрили. До березня 2019 року впоралися і з закриттям поточних боргів. Як розповідає Андрій Пилипюк, це вдалося зробити завдяки тому, що на підприємстві запровадили строгу дисципліну, припинилися порушення трудового порядку, люди стали активніше працювати, видобувати більше вугілля і головне – почали самі його продавати.



Це стало можливим, як зазначає директор підприємства, завдяки розумінню представників державної влади, зокрема, Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.



«Нам нарешті дозволили напряму продавати вугілля, а не через державного посередника. Ці державні структури завжди затримували проплати, боргували, потрібно було постійно їздити в Київ і «вибивати» гроші. Відповідно, ми не мали чим платити заробітну плату. Крім того, міністерство пообіцяло цього року 15 мільйонів гривень на технічне переоснащення шахт», – розповів генеральний директор.



«Наразі підприємство розробило стратегію подальшої роботи. Одна з важливих ланок цієї стратегії – збільшення заробітної плати гірникам. За умови виконання плану, зарплата гірника повинна становити не менше тисячі доларів», – заявив Андрій Пилипюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 11 березня 2019 року перед працівниками ДП «Волиньвугілля» повністю погасили борги із зарплати. Лишилося невиплаченими тільки 2 мільйони гривень лікарняних та розрахункових.Про це йдеться на сторінці ДП "Волиньвугілля" «Раніше шахтарям повністю виплачували зарплату хіба на їхнє професійне свято – до Дня шахтаря. Але зарплата – це не подарунок, а обов’язок роботодавця. Саме тому ми виправляємо ситуацію», – каже генеральний директор ДП «Волиньвугілля»Рекордна сума боргів перед волинськими шахтарями накопичилася на кінець 2017 року. Тоді працівникам «Волиньвугілля» боргували за п’ять місяців роботи понад 33 мільйони гривень.У грудні 2017-го невиплаченою була зарплата іще за серпень. Саме у той момент на підприємстві змінилося керівництво: «Волиньвугілля» очолив Андрій Пилипюк.Протягом 2018 року багатомісячні заборгованості закрили. До березня 2019 року впоралися і з закриттям поточних боргів. Як розповідає Андрій Пилипюк, це вдалося зробити завдяки тому, що на підприємстві запровадили строгу дисципліну, припинилися порушення трудового порядку, люди стали активніше працювати, видобувати більше вугілля і головне – почали самі його продавати.Це стало можливим, як зазначає директор підприємства, завдяки розумінню представників державної влади, зокрема, Міністра енергетики та вугільної промисловості«Нам нарешті дозволили напряму продавати вугілля, а не через державного посередника. Ці державні структури завжди затримували проплати, боргували, потрібно було постійно їздити в Київ і «вибивати» гроші. Відповідно, ми не мали чим платити заробітну плату. Крім того, міністерство пообіцяло цього року 15 мільйонів гривень на технічне переоснащення шахт», – розповів генеральний директор.«Наразі підприємство розробило стратегію подальшої роботи. Одна з важливих ланок цієї стратегії – збільшення заробітної плати гірникам. За умови виконання плану, зарплата гірника повинна становити не менше тисячі доларів», – заявив Андрій Пилипюк.

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