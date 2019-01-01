На Волині 7 парафій юридично перейшли до ПЦУ

У Волинській області сім громад офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.Про це йдеться у розпорядженні голови ОДАОчільник Волині доручив зареєструвати зміни до статутів таких релігійних громад:1) «релігійна організація Свято-Георгіївська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Кульчин Ківерцівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика Георгія Побідоносця Православної церкви України села Кульчин Ківерцівського району Волинської області»;2) «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви» с.Смолява Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної церкви України села Смолява Горохівського району Волинської області»;3) «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви с.Несвіч Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Православної церкви України села Несвіч Луцького району Волинської області»;4) «релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Української православної церкви» села Мизове Старовижівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України с.Мизове Старовижівського району Волинської області»;5) «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви с.Красноволя Маневицького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної церкви України села Красноволя Маневицького району Волинської області»;6) «Релігійна організація Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви с.Жашковичі Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Православної церкви України села Жашковичі Іваничівського району Волинської області»;7) «Свято-Борисо-Глібська релігійна громада Української православної церкви» с.Шклинь Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святих Бориса і Гліба Православної церкви України села Шклинь Горохівського району Волинської області».