Патрульні ледь скрутили: у Луцьку п'яний водій на Opel протаранив Volvo. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:03
У Луцьку на проспекті Перемоги сталась аварія за участю Opel та Volvo.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зі слів перехожих? водій Opel просто вилетів на проспект Перемоги з вулиці Генерала Шухевича і протаранив Volvo.
Люди кажуть, що чоловік був дуже п'яним та агресивним, а патрульним ледь вдалось його затримати та посадити до службового автомобіля.
На місці пригоди працюють одразу кілька екіпажів патрульної поліції.
Автомобіль марки Opel зазнав значних механічних пошкоджень. Постраждав в аварії також і Volvo. Інформації про потерпілих наразі немає.
Деталі та обставини аварії - з'ясовуються.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зі слів перехожих? водій Opel просто вилетів на проспект Перемоги з вулиці Генерала Шухевича і протаранив Volvo.
Люди кажуть, що чоловік був дуже п'яним та агресивним, а патрульним ледь вдалось його затримати та посадити до службового автомобіля.
На місці пригоди працюють одразу кілька екіпажів патрульної поліції.
Автомобіль марки Opel зазнав значних механічних пошкоджень. Постраждав в аварії також і Volvo. Інформації про потерпілих наразі немає.
Деталі та обставини аварії - з'ясовуються.
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