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Патрульні ледь скрутили: у Луцьку п'яний водій на Opel протаранив Volvo. ФОТО. ВІДЕО

Патрульні ледь скрутили: у Луцьку п'яний водій на Opel протаранив Volvo. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Перемоги сталась аварія за участю Opel та Volvo.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Зі слів перехожих? водій Opel просто вилетів на проспект Перемоги з вулиці Генерала Шухевича і протаранив Volvo.

Люди кажуть, що чоловік був дуже п'яним та агресивним, а патрульним ледь вдалось його затримати та посадити до службового автомобіля.

На місці пригоди працюють одразу кілька екіпажів патрульної поліції.

Автомобіль марки Opel зазнав значних механічних пошкоджень. Постраждав в аварії також і Volvo. Інформації про потерпілих наразі немає.

Деталі та обставини аварії - з'ясовуються.



Патрульні ледь скрутили: у Луцьку п'яний водій на Opel протаранив Volvo. ФОТО. ВІДЕО

Патрульні ледь скрутили: у Луцьку п'яний водій на Opel протаранив Volvo. ФОТО. ВІДЕО

Патрульні ледь скрутили: у Луцьку п'яний водій на Opel протаранив Volvo. ФОТО. ВІДЕО

Патрульні ледь скрутили: у Луцьку п'яний водій на Opel протаранив Volvo. ФОТО. ВІДЕО

Патрульні ледь скрутили: у Луцьку п'яний водій на Opel протаранив Volvo. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: аварія, Перемоги, п'яний водій, поліція
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