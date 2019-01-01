Патрульні ледь скрутили: у Луцьку п'яний водій на Opel протаранив Volvo. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку на проспекті Перемоги сталась аварія за участю Opel та Volvo.Про цеповідомили очевидці.Зі слів перехожих? водій Opel просто вилетів на проспект Перемоги з вулиці Генерала Шухевича і протаранив Volvo.Люди кажуть, що чоловік був дуже п'яним та агресивним, а патрульним ледь вдалось його затримати та посадити до службового автомобіля.На місці пригоди працюють одразу кілька екіпажів патрульної поліції.Автомобіль марки Opel зазнав значних механічних пошкоджень. Постраждав в аварії також і Volvo. Інформації про потерпілих наразі немає.Деталі та обставини аварії - з'ясовуються.