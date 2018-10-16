У Ковелі маршрутки не доїжджають до кінцевих зупинок





Так, під час зустрічі місцевої влади з перевізниками йшлося про порушення водіями схем та графіків руху. Пише



Щоденно містом курсує 44 транспортних одиниці. Деякі маршрути пролягають через залізничні переїзди, на яких досить часто затримується громадський транспорт. А відтак, не встигає за графіком. Тому, аби надолужити втрачених 5-10 хвилин, водії ігнорують кінцеві зупинки. Не доїжджаючи до них, висаджують пасажирів та не забирають тих людей, які чекають транспорту саме на кінцевих зупинках. Інколи порушення графіків та схем руху автобусів стається через технічні несправності, коли водії змушені ставити транспорт на ремонт, а замінити нічим. Бувають й інші причини.



Порушення підприємцями-перевізниками чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту встановили й перевірки, проведені робочою групою, яка впродовж кількох днів проводила моніторинг ситуації. Порушників виявили чимало. Тож скарги пасажирів є цілком виправданими.



Перший заступник міського голови Михайло Гетьман наголосив на тому, що міська влада має право вимагати від перевізників виконання умов укладених договорів між виконавчим комітетом Ковельської міської ради і підприємцем. Угода може бути розірвана з ініціативи міської влади, якщо перевізник неодноразово порушив (більше трьох разів протягом календарного року) умови договору.



Безперебійне виконання усіх рейсів особливо стосується тих автобусів, які здійснюють пільгові пасажирські перевезення (соціальні). Адже підприємці отримують компенсаційні виплати з міського бюджету за пільговиків, які користуються послугами громадського транспорту на території міста безоплатно (а це близько 3,5 млн. грн. щорічно). Інформація про виконану кількість рейсів перевіряється за й за даними GPS-моніторингу. Завдяки якому встановлено, що деякі автобуси виконали лише 54% рейсів від запланованих, а деякі навпаки — 116% (тобто виїздять на маршрути під час обідньої перерви чи в інший час поза графіком). Перевізники наголосили на тому, що автобуси, які тимчасово курсують на заміні, не обладнані GPS-навігацією, тож через це моніторинг кількості рейсів може бути неточним.



Нагадаємо, що торік у Ковелі запрацювала єдина система диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування. GPS-навігація дозволяє контролювати перевезення, зокрема дотримання водіями схем та розкладів маршрутів, швидкості та інтервалів руху.



У ході наради домовились, що перевізники мають усунути порушення та дотримуватись умов договорів на здійснення пасажирських перевезень, звернути увагу на належний санітарний стан транспортних засобів. Крім того, мають провести роз’яснювальну роботу з водіями щодо належного (чемного) ставлення до пасажирів, зокрема пільгових категорій та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через поганий стан автотранспорту та залізничні переїзди ковельські маршрутки не встигають за графіком. Відтак, не доїжджають до кінцевих зупинок.Так, під час зустрічі місцевої влади з перевізниками йшлося про порушення водіями схем та графіків руху. Пише КовельPost Щоденно містом курсує 44 транспортних одиниці. Деякі маршрути пролягають через залізничні переїзди, на яких досить часто затримується громадський транспорт. А відтак, не встигає за графіком. Тому, аби надолужити втрачених 5-10 хвилин, водії ігнорують кінцеві зупинки. Не доїжджаючи до них, висаджують пасажирів та не забирають тих людей, які чекають транспорту саме на кінцевих зупинках. Інколи порушення графіків та схем руху автобусів стається через технічні несправності, коли водії змушені ставити транспорт на ремонт, а замінити нічим. Бувають й інші причини.Порушення підприємцями-перевізниками чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту встановили й перевірки, проведені робочою групою, яка впродовж кількох днів проводила моніторинг ситуації. Порушників виявили чимало. Тож скарги пасажирів є цілком виправданими.Перший заступник міського голови Михайло Гетьман наголосив на тому, що міська влада має право вимагати від перевізників виконання умов укладених договорів між виконавчим комітетом Ковельської міської ради і підприємцем. Угода може бути розірвана з ініціативи міської влади, якщо перевізник неодноразово порушив (більше трьох разів протягом календарного року) умови договору.Безперебійне виконання усіх рейсів особливо стосується тих автобусів, які здійснюють пільгові пасажирські перевезення (соціальні). Адже підприємці отримують компенсаційні виплати з міського бюджету за пільговиків, які користуються послугами громадського транспорту на території міста безоплатно (а це близько 3,5 млн. грн. щорічно). Інформація про виконану кількість рейсів перевіряється за й за даними GPS-моніторингу. Завдяки якому встановлено, що деякі автобуси виконали лише 54% рейсів від запланованих, а деякі навпаки — 116% (тобто виїздять на маршрути під час обідньої перерви чи в інший час поза графіком). Перевізники наголосили на тому, що автобуси, які тимчасово курсують на заміні, не обладнані GPS-навігацією, тож через це моніторинг кількості рейсів може бути неточним.Нагадаємо, що торік у Ковелі запрацювала єдина система диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування. GPS-навігація дозволяє контролювати перевезення, зокрема дотримання водіями схем та розкладів маршрутів, швидкості та інтервалів руху.У ході наради домовились, що перевізники мають усунути порушення та дотримуватись умов договорів на здійснення пасажирських перевезень, звернути увагу на належний санітарний стан транспортних засобів. Крім того, мають провести роз’яснювальну роботу з водіями щодо належного (чемного) ставлення до пасажирів, зокрема пільгових категорій та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

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