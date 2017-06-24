Волинський нацпарк показав неймовірні фото «легень планети» у різні пори року
Сьогодні, 10:02
Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" опублікував казкові світлини лісів, що розташовані на його території.
Про це йдеться на сторінці нацпарку у Facebook.
21 березня - Міжнародний день лісів.Він був започаткований за рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" створений з метою збереження цінних природних та історико–культурних комплексів. Парк створений на базі водно-болотних угідь і лісових масивів Ківерцівського району, на крайній межі Полісся, що розташований у межиріччі Стиру і Горині. Нині це праліси дубових та сосново-дубових лісів, які утворюють своєрідний комплекс із болотами різних типів та ділянками лук.
Автори фото лісів Цуманської пущі: Калінін Олександр, Нечипорук Максим, Грицюк Юлія.
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Про це йдеться на сторінці нацпарку у Facebook.
21 березня - Міжнародний день лісів.Він був започаткований за рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" створений з метою збереження цінних природних та історико–культурних комплексів. Парк створений на базі водно-болотних угідь і лісових масивів Ківерцівського району, на крайній межі Полісся, що розташований у межиріччі Стиру і Горині. Нині це праліси дубових та сосново-дубових лісів, які утворюють своєрідний комплекс із болотами різних типів та ділянками лук.
Автори фото лісів Цуманської пущі: Калінін Олександр, Нечипорук Максим, Грицюк Юлія.
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