Волинянину, який побив і пограбував чоловіка у Луцьку, дали 5,5 років тюрми

На Рівненщині судили волинянина, якого звинувачують у вчиненні грабежу.Ще 28 січня 2017 року неподалік зупинки громадського транспорту у Луцьку 39-річний житель Волинської області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння побив чоловіка, нанісши йому легкі тілесні ушкодження. Денис свитягнув з кишені куртки потерпілого мобільний телефон, вартістю 167 гривні 50 копійок, - пише Рівне вечірнє.29 грудня 2017 року Луцький міськрайонний суд Волинської області засудив волиняниа за грабіж на 5 років позбавлення волі. Суд частково приєднав невідбуту частину покарання за попереднім вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області, згідно з яким Дениса було обвинувачено за аналогічний злочин, та призначив остаточне покарання — 5 років та 6 місяців позбавлення волі.Не погодившись з рішенням місцевого суду, волинянин оскаржив його в апеляційному порядку. Він переконував суд у його невинуватості та у зв’язку з цим просив скасувати вирок суду першої інстанції.Прес-служба Рівненського апеляційного суду повідомила, що заслухавши доводи обвинуваченого та його захисника, думку прокурора, потерпілого та його представника, колегія суддів взяла до уваги те, що обвинувачений неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, відсутність обставин, що пом’якшують покарання, але наявність обтяжуючої обставини — вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння, вирок місцевого суду залишив без змін, а апеляційну скаргу обвинуваченого — без задоволення.