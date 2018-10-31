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Повідомили, де на Волині реєструють високу захворюваність на туберкульоз

Повідомили, де на Волині реєструють високу захворюваність на туберкульоз
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна входить до п’ятірки країн за темпами зростання туберкульозу та посідає друге місце в Європі за поширеністю небезпечного мультирезистентного туберкульозу серед первинних і повторних випадків.

В Україні триває епідемія туберкульозу і поки що не має підстав до її швидкого подолання: щороку виявляють до 40 тис. нових хворих та до 5 тис. помирає від різних форм туберкульозу. Повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.

Слід також врахувати, що в Україні щорічно залишаються вчасно не обстеженими до 20% випадків захворювання, а протягом останніх 10 років небезпечною тенденцією є реєстрація ко-інфекції (кожен п’ятий хворий на туберкульоз є ВІЛ-інфікованим).

На сьогодні, на обліку протитуберкульозної служби нашої області перебуває до 1 тис. хворих активними формами туберкульозу, з яких до 60% — особи працездатного віку. Щорічно понад 100 хворих помирає від різних форм туберкульозу.

Хоча протягом 2018 року в області спостерігалась позитивна тенденція: на 11% зменшилась захворюваність туберкульозом органів дихання та на 6% — туберкульозом легень. В той же час, на 1,3% зросла кількість хворих з небезпечним для оточення бациловиділенням, майже у 10% туберкульозних хворих реєструється поєднана патологія туберкульозу з ВІЛ-інфекцією.

Значний ріст захворюваності туберкульозом легень відмічено у Рожищенському районі (96,6 при середньо обласному показнику 44,2 на 100 тисяч населення). Висока захворюваність реєструється також у Локачинському, Ковельському, Луцькому, Турійському і Шацькому районах, де показники значно перевищують середньообласні.

У зоні ризику виникнення захворювання на туберкульоз перебуває кожен з нас, незалежно від соціального стану, роботи, умов проживання чи харчування. На збудника — туберкульозну паличку, згубно діють сонячні промені, тому на вулиці заразитись туберкульозом мало ймовірно.

Завжди слід пам’ятати, що при появі характерних ознак хвороби: тривалий (більше 10 днів) кашель, безпричинне схуднення, швидка втомлюваність, втрата апетиту, постійна нічна пітливість, незначне підвищення температури тіла під вечір — негайно звертатись до лікаря за місцем проживання, не займатись самолікуванням.

До слова, у Луцьку можна буде безкоштовно обстежитись на туберкульоз.

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Теги: туберкульоз, захворюваність, легені, обстеження
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