Повідомили, де на Волині реєструють високу захворюваність на туберкульоз





В Україні триває епідемія туберкульозу і поки що не має підстав до її швидкого подолання: щороку виявляють до 40 тис. нових хворих та до 5 тис. помирає від різних форм туберкульозу. Повідомили у



Слід також врахувати, що в Україні щорічно залишаються вчасно не обстеженими до 20% випадків захворювання, а протягом останніх 10 років небезпечною тенденцією є реєстрація ко-інфекції (кожен п’ятий хворий на туберкульоз є ВІЛ-інфікованим).



На сьогодні, на обліку протитуберкульозної служби нашої області перебуває до 1 тис. хворих активними формами туберкульозу, з яких до 60% — особи працездатного віку. Щорічно понад 100 хворих помирає від різних форм туберкульозу.



Хоча протягом 2018 року в області спостерігалась позитивна тенденція: на 11% зменшилась захворюваність туберкульозом органів дихання та на 6% — туберкульозом легень. В той же час, на 1,3% зросла кількість хворих з небезпечним для оточення бациловиділенням, майже у 10% туберкульозних хворих реєструється поєднана патологія туберкульозу з ВІЛ-інфекцією.



Значний ріст захворюваності туберкульозом легень відмічено у Рожищенському районі (96,6 при середньо обласному показнику 44,2 на 100 тисяч населення). Висока захворюваність реєструється також у Локачинському, Ковельському, Луцькому, Турійському і Шацькому районах, де показники значно перевищують середньообласні.



У зоні ризику виникнення захворювання на туберкульоз перебуває кожен з нас, незалежно від соціального стану, роботи, умов проживання чи харчування. На збудника — туберкульозну паличку, згубно діють сонячні промені, тому на вулиці заразитись туберкульозом мало ймовірно.



Завжди слід пам’ятати, що при появі характерних ознак хвороби: тривалий (більше 10 днів) кашель, безпричинне схуднення, швидка втомлюваність, втрата апетиту, постійна нічна пітливість, незначне підвищення температури тіла під вечір — негайно звертатись до лікаря за місцем проживання, не займатись самолікуванням.



До слова, у Луцьку можна буде

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна входить до п’ятірки країн за темпами зростання туберкульозу та посідає друге місце в Європі за поширеністю небезпечного мультирезистентного туберкульозу серед первинних і повторних випадків.В Україні триває епідемія туберкульозу і поки що не має підстав до її швидкого подолання: щороку виявляють до 40 тис. нових хворих та до 5 тис. помирає від різних форм туберкульозу. Повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі Слід також врахувати, що в Україні щорічно залишаються вчасно не обстеженими до 20% випадків захворювання, а протягом останніх 10 років небезпечною тенденцією є реєстрація ко-інфекції (кожен п’ятий хворий на туберкульоз є ВІЛ-інфікованим).На сьогодні, на обліку протитуберкульозної служби нашої області перебуває до 1 тис. хворих активними формами туберкульозу, з яких до 60% — особи працездатного віку. Щорічно понад 100 хворих помирає від різних форм туберкульозу.Хоча протягом 2018 року в області спостерігалась позитивна тенденція: на 11% зменшилась захворюваність туберкульозом органів дихання та на 6% — туберкульозом легень. В той же час, на 1,3% зросла кількість хворих з небезпечним для оточення бациловиділенням, майже у 10% туберкульозних хворих реєструється поєднана патологія туберкульозу з ВІЛ-інфекцією.Значний ріст захворюваності туберкульозом легень відмічено у Рожищенському районі (96,6 при середньо обласному показнику 44,2 на 100 тисяч населення). Висока захворюваність реєструється також у Локачинському, Ковельському, Луцькому, Турійському і Шацькому районах, де показники значно перевищують середньообласні.У зоні ризику виникнення захворювання на туберкульоз перебуває кожен з нас, незалежно від соціального стану, роботи, умов проживання чи харчування. На збудника — туберкульозну паличку, згубно діють сонячні промені, тому на вулиці заразитись туберкульозом мало ймовірно.Завжди слід пам’ятати, що при появі характерних ознак хвороби: тривалий (більше 10 днів) кашель, безпричинне схуднення, швидка втомлюваність, втрата апетиту, постійна нічна пітливість, незначне підвищення температури тіла під вечір — негайно звертатись до лікаря за місцем проживання, не займатись самолікуванням.До слова, у Луцьку можна буде безкоштовно обстежитись на туберкульоз

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