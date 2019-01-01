За добу медики волинської «швидкої» спізнювалися 9 разів через погані дороги
Сьогодні, 11:20
За добу 21 березня в Центральній оперативній диспетчерській волинської "швидкої" зареєстрували 441 звернення.
З них здійснили 356 виїздів бригад. Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"Лікарем консультантом Консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 95 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області. Диспетчерами та лікарем-консультантом Центральної оперативної диспетчерської надано 51 пораду мешканцям області", - йдеться у повідомленні медиків.
За добу зареєстровано 9 запізнень на виклики. Більшість з них у зв’язку з незадовільним станом доріг у:
- В.Волинському р-ні до села Черчиці;
- Іваничівському р-ні до села Бужковичі;
- Старовижівському р-ні до села Мизове;
- Ківерцівському р-ні до села Городище.
"Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 3 випадки гострих коронарних синдромів", - розповіли у "швидкій".
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З них здійснили 356 виїздів бригад. Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"Лікарем консультантом Консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 95 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області. Диспетчерами та лікарем-консультантом Центральної оперативної диспетчерської надано 51 пораду мешканцям області", - йдеться у повідомленні медиків.
За добу зареєстровано 9 запізнень на виклики. Більшість з них у зв’язку з незадовільним станом доріг у:
- В.Волинському р-ні до села Черчиці;
- Іваничівському р-ні до села Бужковичі;
- Старовижівському р-ні до села Мизове;
- Ківерцівському р-ні до села Городище.
"Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 3 випадки гострих коронарних синдромів", - розповіли у "швидкій".
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