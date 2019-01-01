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У Луцьку в музичній школі медики реанімували людину

У Луцьку в музичній школі медики реанімували людину
Бригада Луцького відділення екстреної медичної допомоги успішно провела реанімацію в громадському місці Луцька.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"21 березня бригадою Луцького відділення екстреної медичної допомоги було проведено успішну реанімацію в громадському місці м. Луцька. Після успішної реанімації хворий був транспортований в Луцьку міську клінічну лікарню", - йдеться у повідомленні.

Як вдалося з'ясувати Інформаційному агентству ВолиньPost, людину рятували у Луцькій музичній школі №1 імені Фридерика Шопена, що на вулиці Кривий Вал, 13.

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Теги: медики, лікарня, порятунок, Волинь
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