У Луцьку в музичній школі медики реанімували людину
Сьогодні, 18:16
Бригада Луцького відділення екстреної медичної допомоги успішно провела реанімацію в громадському місці Луцька.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"21 березня бригадою Луцького відділення екстреної медичної допомоги було проведено успішну реанімацію в громадському місці м. Луцька. Після успішної реанімації хворий був транспортований в Луцьку міську клінічну лікарню", - йдеться у повідомленні.
Як вдалося з'ясувати Інформаційному агентству ВолиньPost, людину рятували у Луцькій музичній школі №1 імені Фридерика Шопена, що на вулиці Кривий Вал, 13.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"21 березня бригадою Луцького відділення екстреної медичної допомоги було проведено успішну реанімацію в громадському місці м. Луцька. Після успішної реанімації хворий був транспортований в Луцьку міську клінічну лікарню", - йдеться у повідомленні.
Як вдалося з'ясувати Інформаційному агентству ВолиньPost, людину рятували у Луцькій музичній школі №1 імені Фридерика Шопена, що на вулиці Кривий Вал, 13.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині в кареті «швидкої» рятували жінку з половиною обпеченого тіла
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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