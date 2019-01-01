У Луцьку в музичній школі медики реанімували людину





Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



"21 березня бригадою Луцького відділення екстреної медичної допомоги було проведено успішну реанімацію в громадському місці м. Луцька. Після успішної реанімації хворий був транспортований в Луцьку міську клінічну лікарню", - йдеться у повідомленні.



Як вдалося з'ясувати Інформаційному агентству ВолиньPost, людину рятували у Луцькій музичній школі №1 імені Фридерика Шопена, що на вулиці Кривий Вал, 13.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бригада Луцького відділення екстреної медичної допомоги успішно провела реанімацію в громадському місці Луцька.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф."21 березня бригадою Луцького відділення екстреної медичної допомоги було проведено успішну реанімацію в громадському місці м. Луцька. Після успішної реанімації хворий був транспортований в Луцьку міську клінічну лікарню", - йдеться у повідомленні.Як вдалося з'ясувати, людину рятували у Луцькій музичній школі №1 імені Фридерика Шопена, що на вулиці Кривий Вал, 13.

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