На Волині з'явиться ще одна ділянка траси, де копи з радарами ловитимуть «шумахерів»
Сьогодні, 12:31
В Україні розширили кількість розширенні ділянок, де патрульні використовують прилади TruCAM.
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
"Отже, з понеділка 25.03.2019, ще 25 приладів буде використовуватися патрульною поліцією для вимірювання швидкості руху. Загальна кількість приладів, які будуть використовуватися з понеділка - 75шт.", - йдеться у повідомленні.
Так, на Волині з'явиться така ділянка на трасі М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече), а саме на 80-137 кілометрах автошляху.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На двох волинських трасах стоятимуть поліцейські з радарами. ФОТО
Нагадаємо, на Волині поліцейські з радарами уже знаходяться на двох трасах: Устилуг-Луцьк-Рівне (H-22) та Київ-Ковель-Ягодин (М-07).
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Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
"Отже, з понеділка 25.03.2019, ще 25 приладів буде використовуватися патрульною поліцією для вимірювання швидкості руху. Загальна кількість приладів, які будуть використовуватися з понеділка - 75шт.", - йдеться у повідомленні.
Так, на Волині з'явиться така ділянка на трасі М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече), а саме на 80-137 кілометрах автошляху.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На двох волинських трасах стоятимуть поліцейські з радарами. ФОТО
Нагадаємо, на Волині поліцейські з радарами уже знаходяться на двох трасах: Устилуг-Луцьк-Рівне (H-22) та Київ-Ковель-Ягодин (М-07).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А дорогу вони там зробили щоб бистро їздити?
а де саме має стояти радар?
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