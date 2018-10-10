На Волині з'явиться ще одна ділянка траси, де копи з радарами ловитимуть «шумахерів»

В Україні розширили кількість розширенні ділянок, де патрульні використовують прилади TruCAM.Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України"Отже, з понеділка 25.03.2019, ще 25 приладів буде використовуватися патрульною поліцією для вимірювання швидкості руху. Загальна кількість приладів, які будуть використовуватися з понеділка - 75шт.", - йдеться у повідомленні.Так, на Волині з'явиться така ділянка на трасі М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече), а саме на 80-137 кілометрах автошляху.Нагадаємо, на Волині поліцейські з радарами уже знаходяться на двох трасах: Устилуг-Луцьк-Рівне (H-22) та Київ-Ковель-Ягодин (М-07).