Як у Луцьку відзначать п'яту річницю створення Нацгвардії





Про це повідомила прес-офіцер військової частини 1141 Юлія Ковпак.



Так, 25 березня об 11:00 відбудеться урочиста хода оркестру військової частини 1141 від головного корпусу СНУ ім.Лесі Українки (пр.Волі) до Театрального майдану.



На Театральному майдані військовий оркестр організовує флешмоб, у рамках якого зіграє патріотичні композиції.



О 15:00 відбудуться урочистості з нагоди 5-ї річниці НГУ за участю представників влади, громадськості і нацгвардійців. Місце проведення – військова частина 1141 (вул. Карпенка-Карого, 3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 березня Луцьку відбудуться урочисті заходи з нагоди 5-ї річниці Національної гвардії України.Про це повідомила прес-офіцер військової частини 1141 Юлія Ковпак.Так, 25 березня об 11:00 відбудеться урочиста хода оркестру військової частини 1141 від головного корпусу СНУ ім.Лесі Українки (пр.Волі) до Театрального майдану.На Театральному майдані військовий оркестр організовує флешмоб, у рамках якого зіграє патріотичні композиції.О 15:00 відбудуться урочистості з нагоди 5-ї річниці НГУ за участю представників влади, громадськості і нацгвардійців. Місце проведення – військова частина 1141 (вул. Карпенка-Карого, 3).

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