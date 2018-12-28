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Як у Луцьку відзначать п'яту річницю створення Нацгвардії

Як у Луцьку відзначать п'яту річницю створення Нацгвардії
25 березня Луцьку відбудуться урочисті заходи з нагоди 5-ї річниці Національної гвардії України.

Про це повідомила прес-офіцер військової частини 1141 Юлія Ковпак.

Так, 25 березня об 11:00 відбудеться урочиста хода оркестру військової частини 1141 від головного корпусу СНУ ім.Лесі Українки (пр.Волі) до Театрального майдану.

На Театральному майдані військовий оркестр організовує флешмоб, у рамках якого зіграє патріотичні композиції.

О 15:00 відбудуться урочистості з нагоди 5-ї річниці НГУ за участю представників влади, громадськості і нацгвардійців. Місце проведення – військова частина 1141 (вул. Карпенка-Карого, 3).

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Теги: річниця, Нацгвардія, Луцьк, урочистості
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