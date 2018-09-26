«Чи якісне вугілля видобувають на Волині? Так!», – керівник ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк
Сьогодні, 21:26
Вугілля, яке видобувають на Волині, має хороші якісні показники і є затребуваним на ринку.
Міф про не, що волинське вугілля – недостатньо якісне спростував в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк. Про це йдеться у його статті «Чи є світле майбутнє у чорного золота Волині».
Як він пояснив, вугілля, яке видобувають на двох нині діючих шахтах – №9 «Нововолинська» та «Бужанська» – належить до марки ДГ (довгополум’яне газове).
«У природі існує вугілля, яке має суттєво більшу теплоту згоряння – наприклад, антрацитове, коксівне. Але ці марки вугілля не варто порівнювати, бо вони використовуються здебільшого у металургії. Марка вугілля ДГ – досить затребувана, здебільшого, її купують теплоелектростанції. Тим більше, що через ситуацію на Сході Україна втратила усе антрацитове та велику частину коксівного вугілля. І ТЕС, які орієнтувалися на такі марки вугілля, зараз уже встановлюють нове обладнання і переходять на ДГ», – пояснив гендиректор.
Загалом якість вугілля визначається таким показником як зольність – тобто вміст у вугіллі домішку, який не згоряє. Теплові станції приймають вугілля із зольністю 26-28%.
На шахті № 9 видобувають вугілля із показником 25-30%.
Трохи інша ситуація на шахті «Бужанській». Там показник – 40-45%. Тому це вугілля збагачують на спеціальній фабриці в Червонограді.
«Не можна казати, що волинське вугілля – погане. Це неправда. І в Львівській області, і на Донбасі є безліч шахт, чиє вугілля потребує збагачення. Натомість є лише кілька копалень, де видобувають вугілля, яке не потребує збагачення. Серед них, до речі, і наша шахта №9», – пояснює Андрій Пилипюк.
Нагадаємо, на волинській шахті «Бужанська» готуються до запуску потужної лави, запасів вугілля у якій – близько 450 тисяч тонн.
ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ СТАТТЮ АНДРІЯ ПИЛИПЮКА
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Міф про не, що волинське вугілля – недостатньо якісне спростував в.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк. Про це йдеться у його статті «Чи є світле майбутнє у чорного золота Волині».
Як він пояснив, вугілля, яке видобувають на двох нині діючих шахтах – №9 «Нововолинська» та «Бужанська» – належить до марки ДГ (довгополум’яне газове).
«У природі існує вугілля, яке має суттєво більшу теплоту згоряння – наприклад, антрацитове, коксівне. Але ці марки вугілля не варто порівнювати, бо вони використовуються здебільшого у металургії. Марка вугілля ДГ – досить затребувана, здебільшого, її купують теплоелектростанції. Тим більше, що через ситуацію на Сході Україна втратила усе антрацитове та велику частину коксівного вугілля. І ТЕС, які орієнтувалися на такі марки вугілля, зараз уже встановлюють нове обладнання і переходять на ДГ», – пояснив гендиректор.
Загалом якість вугілля визначається таким показником як зольність – тобто вміст у вугіллі домішку, який не згоряє. Теплові станції приймають вугілля із зольністю 26-28%.
На шахті № 9 видобувають вугілля із показником 25-30%.
Трохи інша ситуація на шахті «Бужанській». Там показник – 40-45%. Тому це вугілля збагачують на спеціальній фабриці в Червонограді.
«Не можна казати, що волинське вугілля – погане. Це неправда. І в Львівській області, і на Донбасі є безліч шахт, чиє вугілля потребує збагачення. Натомість є лише кілька копалень, де видобувають вугілля, яке не потребує збагачення. Серед них, до речі, і наша шахта №9», – пояснює Андрій Пилипюк.
Нагадаємо, на волинській шахті «Бужанська» готуються до запуску потужної лави, запасів вугілля у якій – близько 450 тисяч тонн.
ЧИТАТИ ПОВНІСТЮ СТАТТЮ АНДРІЯ ПИЛИПЮКА
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