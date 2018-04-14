На Волині загорівся ліс. ФОТО
Сьогодні, 00:55
Загорілася посадка між селами Рудня і Валер'янівка Рожищенського району. Займання сталося ввечері у неділю, 24 березня.
Ліс горить вздовж залізничної колії. Про це з місця події повідомляє кореспондент Район.Рожище.
Станом на 20:50 на місці працює дві пожежні машини.
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Ліс горить вздовж залізничної колії. Про це з місця події повідомляє кореспондент Район.Рожище.
Станом на 20:50 на місці працює дві пожежні машини.
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