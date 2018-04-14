На Волині загорівся ліс. ФОТО





Ліс горить вздовж залізничної колії. Про це з місця події повідомляє кореспондент



Станом на 20:50 на місці працює дві пожежні машини.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загорілася посадка між селами Рудня і Валер'янівка Рожищенського району. Займання сталося ввечері у неділю, 24 березня.Ліс горить вздовж залізничної колії. Про це з місця події повідомляє кореспондент Район.Рожище Станом на 20:50 на місці працює дві пожежні машини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію