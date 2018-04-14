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На Волині загорівся ліс. ФОТО

На Волині загорівся ліс. ФОТО
Загорілася посадка між селами Рудня і Валер'янівка Рожищенського району. Займання сталося ввечері у неділю, 24 березня.

Ліс горить вздовж залізничної колії. Про це з місця події повідомляє кореспондент Район.Рожище.

Станом на 20:50 на місці працює дві пожежні машини.

На Волині загорівся ліс. ФОТО

На Волині загорівся ліс. ФОТО

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Теги: ліс, пожежа, Рудня, Валер'янівка
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