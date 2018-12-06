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Волинські легкоатлети тріумфували на чемпіонаті України зі спортивної ходьби

Волинські легкоатлети тріумфували на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
У Івано-Франківську стартував чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків.

Результатами спортсменів Любешівської ДЮСШ після першого дня змагань поділилася тренер Олена Борисюк, - пише газета Нове життя.

Так, Дарина Касян стала чемпіонкою на дистанції 10 км, Тарас Корецький на цій же дистанції виборов «бронзу». Валерія Шоломіцька на дистанції 5 км посіла друге місце, а Івана Меліщук та Катерина Причиніч (дистанція 2 км) – друге і третє.

Дарина Касян і Тарас Корецький відібралися на Кубок Європи зі спортивної ходьби, який відбудеться 19 травня у м. Алітус (Литва), а Валерія Шоломіцька і Дмитро Медведюк – на Чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби, який відбудеться 20 квітня у Греції.


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Теги: легкоатлети, Волинь, нагороди
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