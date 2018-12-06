Волинські легкоатлети тріумфували на чемпіонаті України зі спортивної ходьби





Результатами спортсменів Любешівської ДЮСШ після першого дня змагань поділилася тренер Олена Борисюк, - пише газета



Так, Дарина Касян стала чемпіонкою на дистанції 10 км, Тарас Корецький на цій же дистанції виборов «бронзу». Валерія Шоломіцька на дистанції 5 км посіла друге місце, а Івана Меліщук та Катерина Причиніч (дистанція 2 км) – друге і третє.



Дарина Касян і Тарас Корецький відібралися на Кубок Європи зі спортивної ходьби, який відбудеться 19 травня у м. Алітус (Литва), а Валерія Шоломіцька і Дмитро Медведюк – на Чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби, який відбудеться 20 квітня у Греції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Івано-Франківську стартував чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків.Результатами спортсменів Любешівської ДЮСШ після першого дня змагань поділилася тренер, - пише газета Нове життя Так,стала чемпіонкою на дистанції 10 км,на цій же дистанції виборов «бронзу».на дистанції 5 км посіла друге місце, ата(дистанція 2 км) – друге і третє.Дарина Касян і Тарас Корецький відібралися на Кубок Європи зі спортивної ходьби, який відбудеться 19 травня у м. Алітус (Литва), а Валерія Шоломіцька і– на Чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби, який відбудеться 20 квітня у Греції.

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