У Ковелі на майданчику поліції згоріли 4 автівки





За словами начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрія Дідковського, пожежа трапилася цієї суботи, 23 березня, а епіцентром її виникнення була територія, що межує з місцем тимчасового тримання транспорту поліції, - пише



«Пожежа виникла на тій територій, яка межує з територією відділу поліції. Вона перекинулася та територію тимчасового тримання транспортних засобів відділу. Знищена трава, було пошкоджено й чотири автомобілі», - розповів під час щотижневої наради у Ковельській мерії Юрій Дідковський.



Також він повідомив, що ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На майданчику тимчасового тримання транспортних засобів Ковельського відділу поліції вогонь пошкодив чотири іномарки.За словами начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки, пожежа трапилася цієї суботи, 23 березня, а епіцентром її виникнення була територія, що межує з місцем тимчасового тримання транспорту поліції, - пише ПроКовель «Пожежа виникла на тій територій, яка межує з територією відділу поліції. Вона перекинулася та територію тимчасового тримання транспортних засобів відділу. Знищена трава, було пошкоджено й чотири автомобілі», - розповів під час щотижневої наради у Ковельській мерії Юрій Дідковський.Також він повідомив, що ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

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