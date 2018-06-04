вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі на майданчику поліції згоріли 4 автівки

У Ковелі на майданчику поліції згоріли 4 автівки
На майданчику тимчасового тримання транспортних засобів Ковельського відділу поліції вогонь пошкодив чотири іномарки.

За словами начальника відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрія Дідковського, пожежа трапилася цієї суботи, 23 березня, а епіцентром її виникнення була територія, що межує з місцем тимчасового тримання транспорту поліції, - пише ПроКовель.

«Пожежа виникла на тій територій, яка межує з територією відділу поліції. Вона перекинулася та територію тимчасового тримання транспортних засобів відділу. Знищена трава, було пошкоджено й чотири автомобілі», - розповів під час щотижневої наради у Ковельській мерії Юрій Дідковський.

Також він повідомив, що ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, майданчик, авто, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У жахливій аварії в Одесі загинули діти відомих бізнесменів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
Уночі невідомі осквернили пам'ятник Шевченку в центрі Луцька
Сьогодні, 10:19
У Ковелі на майданчику поліції згоріли 4 автівки
Сьогодні, 10:10
Розшукують 31-річного волинянина
Сьогодні, 09:54
Волиняни на городі знайшли 4 протитанкові гранати
Сьогодні, 09:48
Схожі новини
У Рівному вночі невідомі підпалили автівку волонтера У Рівному вночі невідомі підпалили автівку волонтера
04 червень, 2018, 12:12
У Луцьку сьогодні зранку згоріло авто У Луцьку сьогодні зранку згоріло авто
31 серпень, 2016, 18:16
Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО Підпал автомобілів сім'ї луцької адвокатки: деталі інциденту. ВІДЕО
11 березень, 14:53
На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО На Волині посеред траси горів Mercedes. ФОТО
11 березень, 11:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 березень, 09:32
 1
Розшукують німця, який проживає на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцьку рятували центральний парк відпочинку від пожежі
Сьогодні, 11:22
 0
Раптово помер військовий з волинської бригади
Сьогодні, 11:11
 0
Волонтери закликали лучан голосувати свідомо
Сьогодні, 11:03
 0
Медіа
відео
1/8