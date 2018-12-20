Голова Волинської ОДА вимагає терміново скликати сесію обласної ради

Голова Волинської ОДАвимагає термінового скликання сесії обласної ради, якої вже не було три місяці. Відтак, без рішень депутатів область не може витрачати кошти на розвиток.Про це йшлося у понеділок, 25 березня, під час брифінгу у Волинській ОДА.Голова ОДА Олександр Савченко розповів, що остання сесія облради відбулася наприкінці грудня. Тоді на розгляд депутатів винесли питання про захищені статті бюджету, зокрема, зарплати. Окрім цих коштів існують ще субвенції з держбюджету, залишки від перевиконання тощо, які необхідно спрямувати на певні цілі.«На початку березня були прийняті всі шляхи і напрямки освоєння коштів. На сьогодні жодних сигналів від обласної ради про те, щоби депутати зібралися, не було. Більше того, кілька днів тому з четвертої спроби провели засідання бюджетної комісії, де розглянули неповний перелік статей, за якими розділили б кошти на місця», - зауважив очільник Волині.Відтак, Олександр Савченко звернувся до голови облрадита першого заступника головиз вимогою скликати і провести сесію.«Звичайно, щоб зібралася сесія, повинні зібратися всі комісії. Я запропонував на цій сесії відзвітуватися про бюджет за минулий рік, за рік моєї роботи на цій посаді. Також я пропоную звіт голови обласної ради. Як буде далі? Вірю, що ми сесію проведемо. У нас більше 300 мільйонів залишків, які можна додатково направити на місця. Тепла погода неочікувано прийшла раніше і в нас є можливості будувати. У нас є 15 проектів з будівництва амбулаторій, є кошти, а без сесії я не маю права їх використовувати», - обурився Савченко.Він повідомив, що в області також є 500 мільйонів на будівництво доріг. Погодні умови на сьогодні як ніколи сприяють проведенню ремонтних робіт. Під час сесії планують розгляд важливого для краю питання, яке неодноразово «бракували» депутати – програми розвитку туризму. Тим паче, не за горами туристичний сезон, до якого повністю оновили набережну на Світязі.«Дороги дуже зношені, є глибокі ями. Але гроші ми не можемо без сесії витрачати. Будівельники поки вкладають свої, повигравали тендери, об робота не стояла на місці. Я готовий хоч завтра до сесії. Ми направили в обласну раду всі необхідні матеріали, всі програми. Також ми чекаємо від цієї сесії, як ніколи, прийняття програми розвитку туризму, яку обласна рада декілька років відмовлялася ухвалювати. Ми відкриємо абсолютно новий Шацьк цього року», - відзначив голова ОДА.І додав, що це, мабуть, вперше в історії голова ОДА вимагає скликати сесію обласної ради, хоча це передбачено законом.«Я згоден домовлятися, сваритися я не хочу», - наголосив Олександр Савченко.