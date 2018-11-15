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Грабунки по-львівськи: злодій встиг прийняти душ, поки господарі спали

Грабунки по-львівськи: злодій встиг прийняти душ, поки господарі спали
Поки господарі спали у власній оселі, зловмисник проник будинок і навіть встигнув прийняти душ.

Трапилося це у понеділок , 25 березня, рано-вранці у Львові, повідомляє прес-служба патрульної поліції України.

Жінка прокинулася від того, що хтось чужий господарював у її помешканні, і негайно викликала на місце патрульних.

Заявниця просила прибути якомога швидше, адже вона з дітьми перебувала в іншій кімнаті й була дуже налякана.

Патрульних до своєї оселі жінка впустила через вікно, а на кухні вони виявили невідомого чоловіка, який вже встигнув поскладати продукти на столі, а також прийняти душ. Чоловік витягнув усі речі з шафи у той час, коли мешканці квартири спали і не здогадувалися, що до них завітав непроханий гість.

Патрульні чоловіка затримали, надягнувши на нього кайданки. Виявилося, що раніше він уже був судимий за крадіжку та шахрайство. На місці події працювали слідчі.

Грабунки по-львівськи: злодій встиг прийняти душ, поки господарі спали
Грабунки по-львівськи: злодій встиг прийняти душ, поки господарі спали
Грабунки по-львівськи: злодій встиг прийняти душ, поки господарі спали
Грабунки по-львівськи: злодій встиг прийняти душ, поки господарі спали


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Теги: грабіж, львів, патрульні, поліція, крадіжка, слідчі
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