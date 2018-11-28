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Минулоріч у Ковелі сталось 7 умисних вбивств

Минулоріч у Ковелі сталось 7 умисних вбивств
У Ковелі стабілізувалася криміногенна ситуація.

Про результати діяльності Ковельської місцевої прокуратури у 2018 році поінформував її керівник Олександр Бабенков, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Так, у місті знизився рівень злочинності на 17 відсотків, по області - на 14,2. Менше вчинено тяжких злочинів - на 42,2 відсотка.

Збільшилась кількість злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (з 26 до 32, або на 23,1%,), в тому числі пов’язаних із збутом.

Назвав керівник прокуратури і негативні тенденції. Рівень злочинності на 10 тисяч населення в місті більший, ніж по області (118,4 проти 89,5). У Ковелі вчинено 7 умисних вбивств (у 2017 році їх не було).

При обговоренні питання зосередили увагу на поліпшенні профілактичної роботи, в тому числі залученні громадських формувань до патрулювання міста, встановленні засобів відеонагляду у місцях массового перебування людей.



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Теги: вбивство, Ковель
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