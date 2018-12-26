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У Ковелі намагаються загасити пожежу на полі. ФОТО

У Ковелі намагаються загасити пожежу на полі. ФОТО
У Ковелі горить поле. Внаслідок підпалу сухої трави загорілась значна територія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пожежі.

"Дуже серйозний підпал. Горить між вокзалом та перехрестям на Ратно та Камінь-Каширський", - кажуть люди.

На місці займання працюють пожежники.

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Теги: вогонь, пожежа, суха трава, Ковель
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Коментарі 1
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ВІДСТРЕЛЮВАТИ паліїв, інакше ніяк, і вішати, як в середні віки, в якості "реклами" на в'їзді до міста чи ОТГ тушки... Штрафи підняти до космічних розмірів, ваджати за грати... МОЖЕ дійде, хоч до деяких.
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