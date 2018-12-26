У Ковелі намагаються загасити пожежу на полі. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пожежі.



"Дуже серйозний підпал. Горить між вокзалом та перехрестям на Ратно та Камінь-Каширський", - кажуть люди.



На місці займання працюють пожежники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі горить поле. Внаслідок підпалу сухої трави загорілась значна територія.Про цеповідомили очевидці пожежі."Дуже серйозний підпал. Горить між вокзалом та перехрестям на Ратно та Камінь-Каширський", - кажуть люди.На місці займання працюють пожежники.

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