У Ковелі намагаються загасити пожежу на полі. ФОТО
Сьогодні, 21:17
У Ковелі горить поле. Внаслідок підпалу сухої трави загорілась значна територія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пожежі.
"Дуже серйозний підпал. Горить між вокзалом та перехрестям на Ратно та Камінь-Каширський", - кажуть люди.
На місці займання працюють пожежники.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пожежі.
"Дуже серйозний підпал. Горить між вокзалом та перехрестям на Ратно та Камінь-Каширський", - кажуть люди.
На місці займання працюють пожежники.
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Коментарі 1
ВІДСТРЕЛЮВАТИ паліїв, інакше ніяк, і вішати, як в середні віки, в якості "реклами" на в'їзді до міста чи ОТГ тушки... Штрафи підняти до космічних розмірів, ваджати за грати... МОЖЕ дійде, хоч до деяких.
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