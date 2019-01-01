Відтепер щеплення можна зробити не лише у лікарнях та поліклініках
Сьогодні, 22:25
Донедавна щеплення можна було отримати лише в кабінеті профілактичних щеплень лікувально-профілактичного закладу. Проте, Міністерством охорони здоров’я України внесено зміни до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, котрі затверджені Наказом № 280 від 1 лютого 2019 року. Повідомляють в ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Відтепер лікарі фізичні особи – підприємці (ФОП), що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, також можуть робити щеплення за місцем надання медичних послуг.
Крім того, змінилися вимоги до пунктів вакцинації: вони відповідають сучасним нормам і не містять зайвих обмежень.
За даними Центру громадського здоров’я, 100 лікарів — ФОП по всій країні вже уклали угоди з Національною службою здоров’я. Відповідно до угоди, вони мають надавати весь перелік послуг первинної медичної допомоги, зокрема — вакцинувати пацієнтів, котрі підписали з ними декларації.
В Наказі також викладено вимоги до оснащення постійних та тимчасових пунктів щеплень (де вакцинують лише впродовж 24 годин).
Норми, викладені у Наказі Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудня 2009 р. № 1095 «Питання організації роботи кабінетів щеплень», скасовано.
Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, врегульовано вимоги не до окремих кабінетів, а до трьох базових факторів:
- безпечності медичного імунобіологічного препарату;
- інфекційного контролю (захист пацієнта і медичного працівника);
- дотримання правил поводження з епідемічно небезпечними медичними відходами.
Відповідні зміни також внесено до Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 квітня 2013 р. № 259.
До інфекцій, що можна запобігти щепленнями відносяться: кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, кір, епідемічний паротит, краснуха, гепатит В, гемофільна інфекція, туберкульоз – це обов’язкові щеплення, котрі внесені до Національного календаря щеплень України. Крім того, існують щеплення від вітряної віспи, гепатиту А, пневмококової, менінгококової, ротавірусної папіломавірусної інфекцій та інші.
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Відтепер лікарі фізичні особи – підприємці (ФОП), що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, також можуть робити щеплення за місцем надання медичних послуг.
Крім того, змінилися вимоги до пунктів вакцинації: вони відповідають сучасним нормам і не містять зайвих обмежень.
За даними Центру громадського здоров’я, 100 лікарів — ФОП по всій країні вже уклали угоди з Національною службою здоров’я. Відповідно до угоди, вони мають надавати весь перелік послуг первинної медичної допомоги, зокрема — вакцинувати пацієнтів, котрі підписали з ними декларації.
В Наказі також викладено вимоги до оснащення постійних та тимчасових пунктів щеплень (де вакцинують лише впродовж 24 годин).
Норми, викладені у Наказі Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудня 2009 р. № 1095 «Питання організації роботи кабінетів щеплень», скасовано.
Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, врегульовано вимоги не до окремих кабінетів, а до трьох базових факторів:
- безпечності медичного імунобіологічного препарату;
- інфекційного контролю (захист пацієнта і медичного працівника);
- дотримання правил поводження з епідемічно небезпечними медичними відходами.
Відповідні зміни також внесено до Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 квітня 2013 р. № 259.
До інфекцій, що можна запобігти щепленнями відносяться: кашлюк, дифтерія, правець, поліомієліт, кір, епідемічний паротит, краснуха, гепатит В, гемофільна інфекція, туберкульоз – це обов’язкові щеплення, котрі внесені до Національного календаря щеплень України. Крім того, існують щеплення від вітряної віспи, гепатиту А, пневмококової, менінгококової, ротавірусної папіломавірусної інфекцій та інші.
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