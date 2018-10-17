вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани просять «прикрутити» тепло в будинках

Лучани просять «прикрутити» тепло в будинках
Мешканці Луцька просять зменшити параметри опалення в будинках.

Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що у період з 11 до 24 березня отримали 69 дзвінків стосовно роботи «Луцьктепла».

20 звернень були з проханнями зменшити параметри опалення.

Окрім цього, надходили нарікання лучан на недостатні параметри гарячого водопостачання на вулицях: Соборності, Кравчука, Арцеулова, Сухомлинського, Відродження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тепло, Луцьктепло, квартири
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Монетизація в дії: лучанам виплатили понад 36 мільйонів гривень субсидій
Сьогодні, 08:52
Мешканці Луцька невдоволені маршрутками-розвалюхами
Сьогодні, 08:47
Лучани просять «прикрутити» тепло в будинках
Сьогодні, 08:41
На Волині громада церкви вирішила залишатись при Московському патріархаті. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
У Луцьку просять збудувати ще один притулок для тварин
Сьогодні, 07:23
Схожі новини
Як лучанам розраховували тариф на тепло у січні Як лучанам розраховували тариф на тепло у січні
26 лютий, 11:16
В кожному під'їзді – свої: у мешканців луцької багатоповерхівки різні тарифи на тепло. ВІДЕО В кожному під'їзді – свої: у мешканців луцької багатоповерхівки різні тарифи на тепло. ВІДЕО
22 лютий, 22:43
Для лучан змінили умови передачі показників лічильників Для лучан змінили умови передачі показників лічильників
18 січень, 04:32
«Пишемо на дєрєвню к дєдушкє», – член луцького виконкому про борги держави «Пишемо на дєрєвню к дєдушкє», – член луцького виконкому про борги держави
17 жовтень, 2018, 09:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Монетизація в дії: лучанам виплатили понад 36 мільйонів гривень субсидій
Сьогодні, 08:52
 0
Мешканці Луцька невдоволені маршрутками-розвалюхами
Сьогодні, 08:47
 0
Лучани просять «прикрутити» тепло в будинках
Сьогодні, 08:41
 0
На Волині громада церкви вирішила залишатись при Московському патріархаті. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
 0
У Луцьку просять збудувати ще один притулок для тварин
Сьогодні, 07:23
 0
Медіа
відео
1/8