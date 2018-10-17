Лучани просять «прикрутити» тепло в будинках





Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що у період з 11 до 24 березня отримали 69 дзвінків стосовно роботи «Луцьктепла».



20 звернень були з проханнями зменшити параметри опалення.



Окрім цього, надходили нарікання лучан на недостатні параметри гарячого водопостачання на вулицях: Соборності, Кравчука, Арцеулова, Сухомлинського, Відродження.

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