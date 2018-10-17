Лучани просять «прикрутити» тепло в будинках
Сьогодні, 08:41
Мешканці Луцька просять зменшити параметри опалення в будинках.
Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що у період з 11 до 24 березня отримали 69 дзвінків стосовно роботи «Луцьктепла».
20 звернень були з проханнями зменшити параметри опалення.
Окрім цього, надходили нарікання лучан на недостатні параметри гарячого водопостачання на вулицях: Соборності, Кравчука, Арцеулова, Сухомлинського, Відродження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що у період з 11 до 24 березня отримали 69 дзвінків стосовно роботи «Луцьктепла».
20 звернень були з проханнями зменшити параметри опалення.
Окрім цього, надходили нарікання лучан на недостатні параметри гарячого водопостачання на вулицях: Соборності, Кравчука, Арцеулова, Сухомлинського, Відродження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Мешканці Луцька невдоволені маршрутками-розвалюхами
Сьогодні, 08:47
Лучани просять «прикрутити» тепло в будинках
Сьогодні, 08:41
У Луцьку просять збудувати ще один притулок для тварин
Сьогодні, 07:23