У центрі Луцька бігають зграї безпритульних псів





Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що у період з 11 до 24 березня на лінію оперативного реагування міськради надійшло 15 звернень щодо безпритульних собак.



Просили вирішити проблему мешканці Володимирської, Конякіна, Гордіюк, Рівненської, Наливайка, Грабовського, Корольова, проспекту Відродження. Окрім того, зграї безпритульних псів бігають у серці Луцька – на вулиці Лесі Українки та Театральному майдані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани скаржаться на безпритульних собак, які зграями гуляють у місті.Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПуповідомила, що у період з 11 до 24 березня на лінію оперативного реагування міськради надійшло 15 звернень щодо безпритульних собак.Просили вирішити проблему мешканці Володимирської, Конякіна, Гордіюк, Рівненської, Наливайка, Грабовського, Корольова, проспекту Відродження. Окрім того, зграї безпритульних псів бігають у серці Луцька – на вулиці Лесі Українки та Театральному майдані.

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