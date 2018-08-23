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У центрі Луцька – «вітчизняна» аварія

У центрі Луцька – «вітчизняна» аварія
На проспекті Волі у Луцьку зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та ВАЗ.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці у вівторок, 26 березня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Відомо, що у результаті аварії ніхто не постраждав. Автівка Daewoo Lanos зазнала значних механічних ушкоджень.

Станом на 08:20 рух проспектом Волі був ускладнений.

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Теги: аварія, Луцьк, проспект Волі
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Коментарі 2
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Daewoo спочатку був корейською маркою, згодом під прапором америки був, а тоді і Узбекським, зараз Узбеки назвали всім відому Daewoo , Равоном. Та представляли його у Москві на виставці. То ви звідки редакторе? якої вітчизни? Доречі айфони також збирають у китаї...однак ніхто не називає його китайським, всі знають, що це американський бренд, тоді виходить, що Daewoo-корея, або московія. Продажний Волиньпост((((
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Волиньпост стало російським чи корейським?
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