У центрі Луцька – «вітчизняна» аварія





Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці у вівторок, 26 березня.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Відомо, що у результаті аварії ніхто не постраждав. Автівка Daewoo Lanos зазнала значних механічних ушкоджень.



Станом на 08:20 рух проспектом Волі був ускладнений.



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