вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку назвали найчастіші порушення перевізників

У Луцьку назвали найчастіші порушення перевізників
Розповіли про виконання умов договорів між перевізниками та Луцькою міською радою.

Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що на сьогодні уклали 23 договори на перевезення пасажирів. Загалом у Луцьку курсує 206 автобусів, які обслуговують 26 автобусних маршрутів.

Торік здійснили 28 перевірок виконання умов договорів на перевезення, 2 – у 2019 році. За результаами винесли 30 приписів. Із 10 вересня до 10 жовтня проводили перевірку автобусів ПрАТ «Луцьке АТП 10701», «АТП №1», ТзОВ «Санрайз ЛТД» та ФОП Оплачко Т.В. «Найчастіші порушення: відсутність візуальної інформації, незадовільний технічний стан маршруток, відсутність вогнегасників», - зауважив Степанов.

Одне з проблематичних порушень – не працює обладнання для GPS-моніторингу. Жоден перевізник не виконує коефіцієнт випуску транспортних засобів на лінію, тобто, у місті курсує менше автобусів, ніж мало б. Частими порушеннями є невиконання перших та останніх рейсів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перевізник, маршрутки, Луцьк, автобуси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» у далекобійника пес знайшов небезпечні наркотики
Сьогодні, 09:34
Лучани боргують за воду 14 мільйонів гривень
Сьогодні, 09:31
У Луцьку назвали найчастіші порушення перевізників
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 26 березня
Сьогодні, 09:15
Дві приміські маршрутки припинили курсувати центром Луцька
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
У Луцьку маршрутки влаштовують перегони та порушують правила У Луцьку маршрутки влаштовують перегони та порушують правила
20 березень, 10:16
Дві приміські маршрутки припинили курсувати центром Луцька Дві приміські маршрутки припинили курсувати центром Луцька
Сьогодні, 09:11
Мешканці Луцька невдоволені маршрутками-розвалюхами Мешканці Луцька невдоволені маршрутками-розвалюхами
Сьогодні, 08:47
Депутат підтримує намір підвищити вартість проїзду у маршрутках Луцька Депутат підтримує намір підвищити вартість проїзду у маршрутках Луцька
23 березень, 13:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П’яні і без водійських прав: на Волині патрульні за ніч зловили 4 порушників
Сьогодні, 10:17
 0
Через спалювання сухої трави на Волині горіли два погреби
Сьогодні, 10:05
 0
Як розрахувати вартість розмитнення авто з мобільного*
Сьогодні, 09:55
 0
Повідомили, чи буде у Луцьку вода в разі відключення водоканалу від електрики
Сьогодні, 09:41
 0
Відома луцька режисерка народила донечку
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8