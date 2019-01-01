У Луцьку назвали найчастіші порушення перевізників

Розповіли про виконання умов договорів між перевізниками та Луцькою міською радою.Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник управління транспорту та зв’язкуповідомив, що на сьогодні уклали 23 договори на перевезення пасажирів. Загалом у Луцьку курсує 206 автобусів, які обслуговують 26 автобусних маршрутів.Торік здійснили 28 перевірок виконання умов договорів на перевезення, 2 – у 2019 році. За результаами винесли 30 приписів. Із 10 вересня до 10 жовтня проводили перевірку автобусів ПрАТ «Луцьке АТП 10701», «АТП №1», ТзОВ «Санрайз ЛТД» та ФОП Оплачко Т.В. «Найчастіші порушення: відсутність візуальної інформації, незадовільний технічний стан маршруток, відсутність вогнегасників», - зауважив Степанов.Одне з проблематичних порушень – не працює обладнання для GPS-моніторингу. Жоден перевізник не виконує коефіцієнт випуску транспортних засобів на лінію, тобто, у місті курсує менше автобусів, ніж мало б. Частими порушеннями є невиконання перших та останніх рейсів.