У Луцьку назвали найчастіші порушення перевізників
Сьогодні, 09:24
Розповіли про виконання умов договорів між перевізниками та Луцькою міською радою.
Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що на сьогодні уклали 23 договори на перевезення пасажирів. Загалом у Луцьку курсує 206 автобусів, які обслуговують 26 автобусних маршрутів.
Торік здійснили 28 перевірок виконання умов договорів на перевезення, 2 – у 2019 році. За результаами винесли 30 приписів. Із 10 вересня до 10 жовтня проводили перевірку автобусів ПрАТ «Луцьке АТП 10701», «АТП №1», ТзОВ «Санрайз ЛТД» та ФОП Оплачко Т.В. «Найчастіші порушення: відсутність візуальної інформації, незадовільний технічний стан маршруток, відсутність вогнегасників», - зауважив Степанов.
Одне з проблематичних порушень – не працює обладнання для GPS-моніторингу. Жоден перевізник не виконує коефіцієнт випуску транспортних засобів на лінію, тобто, у місті курсує менше автобусів, ніж мало б. Частими порушеннями є невиконання перших та останніх рейсів.
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Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що на сьогодні уклали 23 договори на перевезення пасажирів. Загалом у Луцьку курсує 206 автобусів, які обслуговують 26 автобусних маршрутів.
Торік здійснили 28 перевірок виконання умов договорів на перевезення, 2 – у 2019 році. За результаами винесли 30 приписів. Із 10 вересня до 10 жовтня проводили перевірку автобусів ПрАТ «Луцьке АТП 10701», «АТП №1», ТзОВ «Санрайз ЛТД» та ФОП Оплачко Т.В. «Найчастіші порушення: відсутність візуальної інформації, незадовільний технічний стан маршруток, відсутність вогнегасників», - зауважив Степанов.
Одне з проблематичних порушень – не працює обладнання для GPS-моніторингу. Жоден перевізник не виконує коефіцієнт випуску транспортних засобів на лінію, тобто, у місті курсує менше автобусів, ніж мало б. Частими порушеннями є невиконання перших та останніх рейсів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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