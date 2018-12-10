вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани боргують за воду 14 мільйонів гривень

Лучани боргують за воду 14 мільйонів гривень
Мешканці Луцька боргують водоканалу 14 мільйонів гривень.

Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.

За словами директора «Луцькводоканалу» Віктора Гуменюка, у місті є певна категорія громадян, яка не сплачує за послуги. Відтак, споживачі заборгували водоканалу 14 мільйонів гривень.

«Усе законодавче поле, яке повинне регулювати відносини між надавачем послуг і споживачем, не переглядається, тому у нас поки зв’язані руки. Зараз споживач, як то кажуть, захищений з усіх боків», - зауважив Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: борг, вода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відома луцька режисерка народила донечку
Сьогодні, 09:35
На «Ягодині» у далекобійника пес знайшов небезпечні наркотики
Сьогодні, 09:34
Лучани боргують за воду 14 мільйонів гривень
Сьогодні, 09:31
У Луцьку назвали найчастіші порушення перевізників
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 26 березня
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Частина лучан через борги може залишитися без води на новорічні свята Частина лучан через борги може залишитися без води на новорічні свята
10 грудень, 2018, 11:52
У Луцьку 25 будинків боргують майже 2 мільйони гривень за воду У Луцьку 25 будинків боргують майже 2 мільйони гривень за воду
23 листопад, 2018, 10:55
Частина лучан залишилась без гарячої води та опалення Частина лучан залишилась без гарячої води та опалення
21 березень, 10:42
У Луцьку встановлюватимуть зовнішньобудинкові лічильники води У Луцьку встановлюватимуть зовнішньобудинкові лічильники води
23 січень, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому сьогодні треба покупатися в джерелі: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:28
 0
П’яні і без водійських прав: на Волині патрульні за ніч зловили 4 порушників
Сьогодні, 10:17
 0
Через спалювання сухої трави на Волині горіли два погреби
Сьогодні, 10:05
 0
Як розрахувати вартість розмитнення авто з мобільного*
Сьогодні, 09:55
 0
Повідомили, чи буде у Луцьку вода в разі відключення водоканалу від електрики
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8