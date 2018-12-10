Лучани боргують за воду 14 мільйонів гривень
Сьогодні, 09:31
Мешканці Луцька боргують водоканалу 14 мільйонів гривень.
Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами директора «Луцькводоканалу» Віктора Гуменюка, у місті є певна категорія громадян, яка не сплачує за послуги. Відтак, споживачі заборгували водоканалу 14 мільйонів гривень.
«Усе законодавче поле, яке повинне регулювати відносини між надавачем послуг і споживачем, не переглядається, тому у нас поки зв’язані руки. Зараз споживач, як то кажуть, захищений з усіх боків», - зауважив Гуменюк.
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Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами директора «Луцькводоканалу» Віктора Гуменюка, у місті є певна категорія громадян, яка не сплачує за послуги. Відтак, споживачі заборгували водоканалу 14 мільйонів гривень.
«Усе законодавче поле, яке повинне регулювати відносини між надавачем послуг і споживачем, не переглядається, тому у нас поки зв’язані руки. Зараз споживач, як то кажуть, захищений з усіх боків», - зауважив Гуменюк.
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