Лучани боргують за воду 14 мільйонів гривень

Мешканці Луцька боргують водоканалу 14 мільйонів гривень.Про це йшлося у вівторок, 26 березня, під час оперативної наради у Луцькраді.За словами директора «Луцькводоканалу», у місті є певна категорія громадян, яка не сплачує за послуги. Відтак, споживачі заборгували водоканалу 14 мільйонів гривень.«Усе законодавче поле, яке повинне регулювати відносини між надавачем послуг і споживачем, не переглядається, тому у нас поки зв’язані руки. Зараз споживач, як то кажуть, захищений з усіх боків», - зауважив Гуменюк.