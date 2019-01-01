Волинська річка Луга на столітніх світлинах
Сьогодні, 11:08
В Австрійській національній бібліотеці (нім. Österreichische Nationalbibliothek -, найбільшій бібліотеці в Австрії - знаходиться цінна колекція фото з Волині, які ми вже не раз публікували на сторінках Інформаційного агентства ВолиньPost.
У фондах бібліотеки зібрано приблизно 1,6 млн фотонегативів, графічних творів та фотографій. У відділі є чимала допоміжна бібліотека на 120 тис. томів.
До уваги наших читачів світлини із Волині, на яких можна побачити річку Лугу. Фото зроблені в населених пунктах Володимирі-Волинському та Устилузі.
Річка Луга (стародавня назва — Луг) — річка в Україні, у межах Локачинського, Іваничівського та Володимир-Волинського районів Волинської області. Права притока Західного Бугу (басейн Вісли).
Екосистема Луги зазнала сильного антропогенного впливу — на деяких ділянках її русло штучно випрямлене, обваловане захисними дамбами. В повоєнний період заплави Луги інтенсивно осушувалися.
Джерело фото: http://europeana.eu/
Тетяна Яцечко-Блаженко
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У фондах бібліотеки зібрано приблизно 1,6 млн фотонегативів, графічних творів та фотографій. У відділі є чимала допоміжна бібліотека на 120 тис. томів.
До уваги наших читачів світлини із Волині, на яких можна побачити річку Лугу. Фото зроблені в населених пунктах Володимирі-Волинському та Устилузі.
Річка Луга (стародавня назва — Луг) — річка в Україні, у межах Локачинського, Іваничівського та Володимир-Волинського районів Волинської області. Права притока Західного Бугу (басейн Вісли).
Екосистема Луги зазнала сильного антропогенного впливу — на деяких ділянках її русло штучно випрямлене, обваловане захисними дамбами. В повоєнний період заплави Луги інтенсивно осушувалися.
Джерело фото: http://europeana.eu/
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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