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Волинська річка Луга на столітніх світлинах

Волинська річка Луга на столітніх світлинах
В Австрійській національній бібліотеці (нім. Österreichische Nationalbibliothek -, найбільшій бібліотеці в Австрії - знаходиться цінна колекція фото з Волині, які ми вже не раз публікували на сторінках Інформаційного агентства ВолиньPost.

У фондах бібліотеки зібрано приблизно 1,6 млн фотонегативів, графічних творів та фотографій. У відділі є чимала допоміжна бібліотека на 120 тис. томів.

До уваги наших читачів світлини із Волині, на яких можна побачити річку Лугу. Фото зроблені в населених пунктах Володимирі-Волинському та Устилузі.

Річка Луга (стародавня назва — Луг) — річка в Україні, у межах Локачинського, Іваничівського та Володимир-Волинського районів Волинської області. Права притока Західного Бугу (басейн Вісли).

Екосистема Луги зазнала сильного антропогенного впливу — на деяких ділянках її русло штучно випрямлене, обваловане захисними дамбами. В повоєнний період заплави Луги інтенсивно осушувалися.

Джерело фото: http://europeana.eu/
Тетяна Яцечко-Блаженко

Річка Луга в Володимирі-Волинському
Річка Луга в Володимирі-Волинському
Річка Луга в місті Устилуг
Річка Луга в місті Устилуг
Річка Луга в місті Устилуг
Річка Луга в місті Устилуг
Пляж на річці Лузі в Володимирі-Волинському
Пляж на річці Лузі в Володимирі-Волинському
Річка Луга в Володимирі-Волинському
Річка Луга в Володимирі-Волинському
Річка Луга в Володимирі-Волинському
Річка Луга в Володимирі-Волинському

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Теги: історія, фото
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