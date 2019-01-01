Жорстокість без меж: батько зіштовхнув маленьку доньку з бетонних сходинок. ВІДЕО





Зафіксували жахливий інцидент у місті Вараш. Там чоловік, який за неофіційною інформацією і є батьком неповнолітньої дівчинки, спочатку вивів її за руку із місцевого магазину, а потім штовхнув доньку із бетонних сходинок. Опісля, розвернувся та назад зайшов у магазин, - пише агенція новин



Слід зауважити, що перехожі ніяк не зреагували на цю ситуацію та не допомогли дитині. Нині ж поки невідомо, що стало причиною такого зухвалого вчинку чоловіка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині камера спостереження зафіксувала жорстоке поводження із дитиною.Зафіксували жахливий інцидент у місті Вараш. Там чоловік, який за неофіційною інформацією і є батьком неповнолітньої дівчинки, спочатку вивів її за руку із місцевого магазину, а потім штовхнув доньку із бетонних сходинок. Опісля, розвернувся та назад зайшов у магазин, - пише агенція новин «Рівне Інформаційне» Слід зауважити, що перехожі ніяк не зреагували на цю ситуацію та не допомогли дитині. Нині ж поки невідомо, що стало причиною такого зухвалого вчинку чоловіка.

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