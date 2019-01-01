Жорстокість без меж: батько зіштовхнув маленьку доньку з бетонних сходинок. ВІДЕО
Сьогодні, 09:30
На Рівненщині камера спостереження зафіксувала жорстоке поводження із дитиною.
Зафіксували жахливий інцидент у місті Вараш. Там чоловік, який за неофіційною інформацією і є батьком неповнолітньої дівчинки, спочатку вивів її за руку із місцевого магазину, а потім штовхнув доньку із бетонних сходинок. Опісля, розвернувся та назад зайшов у магазин, - пише агенція новин «Рівне Інформаційне».
Слід зауважити, що перехожі ніяк не зреагували на цю ситуацію та не допомогли дитині. Нині ж поки невідомо, що стало причиною такого зухвалого вчинку чоловіка.
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Зафіксували жахливий інцидент у місті Вараш. Там чоловік, який за неофіційною інформацією і є батьком неповнолітньої дівчинки, спочатку вивів її за руку із місцевого магазину, а потім штовхнув доньку із бетонних сходинок. Опісля, розвернувся та назад зайшов у магазин, - пише агенція новин «Рівне Інформаційне».
Слід зауважити, що перехожі ніяк не зреагували на цю ситуацію та не допомогли дитині. Нині ж поки невідомо, що стало причиною такого зухвалого вчинку чоловіка.
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Коментарі 7
Сволота
і це батько ? нещасне дитя
Дайте мені того "батька". Я його на шмаття розірву. Руки повідрубувати і заодно орган!!!!!!!
це жах!! як такіх тільки світ носить!! а наші люди мене не дивують зовсім,щоб отак пройти повз такої ситуації! щоб на дитинка не зробила, він не має право отак поводитись!!та треба було догнати того батька і його отак зіштовхнути зі сход!!!!
А ним спеціальні люди не мають бажання зайнятись. ? Є відеофіксація . Це ж знущання над дитиною. Можливо там тиранія в сім'ї. І судячи з реакції дитинки вона навіть не здивована і спокійна. Скоріше це норма для неї.
А ним спеціальні люди не мають бажання зайнятись. ? Є відеофіксація . Це ж знущання над дитиною. Можливо там тиранія в сім'ї. І судячи з реакції дитинки вона навіть не здивована і спокійна. Скоріше це норма для неї.
А ним спеціальні люди не мають бажання зайнятись. ? Є відеофіксація . Це ж знущання над дитиною. Можливо там тиранія в сім'ї. І судячи з реакції дитинки вона навіть не здивована і спокійна. Скоріше це норма для неї.
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