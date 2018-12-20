У луцькому парку повністю змінять центральну алею

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки капітально відремонтують центральну алею.Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.Депутатзапитала, чи є концепція розвитку Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки і поцікавилася перспективами його розвитку.«Сполучення парку з замком Любарта на сьогодні просить додаткового доопрацювання. У нас є багато студентів, яких можна залучити до розробки концепції», - відзначила вона. До того ж, в ремонти у парку вкладають кошти меценати, імена яких доволі рідко згадують.В.о. мераповідомив, що концепція є. Зараз працюють над відновленням двох доріжок, у планах – відремонтувати центральну алею, яка «на тлі інших алей блякне».«Концепція проста – відновлення алей, освітлення, смітників, озеленення, очищення парку від чагарників, використання дамби в майбутньому як бігової доріжки, оновлення пляжу», - додав Ігор Поліщук.