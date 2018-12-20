У луцькому парку повністю змінять центральну алею
Сьогодні, 12:51
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки капітально відремонтують центральну алею.
Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.
Депутат Юлія Вусенко запитала, чи є концепція розвитку Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки і поцікавилася перспективами його розвитку.
«Сполучення парку з замком Любарта на сьогодні просить додаткового доопрацювання. У нас є багато студентів, яких можна залучити до розробки концепції», - відзначила вона. До того ж, в ремонти у парку вкладають кошти меценати, імена яких доволі рідко згадують.
В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що концепція є. Зараз працюють над відновленням двох доріжок, у планах – відремонтувати центральну алею, яка «на тлі інших алей блякне».
«Концепція проста – відновлення алей, освітлення, смітників, озеленення, очищення парку від чагарників, використання дамби в майбутньому як бігової доріжки, оновлення пляжу», - додав Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.
Депутат Юлія Вусенко запитала, чи є концепція розвитку Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки і поцікавилася перспективами його розвитку.
«Сполучення парку з замком Любарта на сьогодні просить додаткового доопрацювання. У нас є багато студентів, яких можна залучити до розробки концепції», - відзначила вона. До того ж, в ремонти у парку вкладають кошти меценати, імена яких доволі рідко згадують.
В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що концепція є. Зараз працюють над відновленням двох доріжок, у планах – відремонтувати центральну алею, яка «на тлі інших алей блякне».
«Концепція проста – відновлення алей, освітлення, смітників, озеленення, очищення парку від чагарників, використання дамби в майбутньому як бігової доріжки, оновлення пляжу», - додав Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Колись проектом луцького парку займались фахові архітектори цілого інституту... А в безголових все просто... "У нас є багато студентів, яких можна залучити до розробки концепції»... Я просто в шоці від тупості цієї пацанви...
Останні новини
Туристичний сезон на порозі: як готуються у Світязі. ФОТО
Сьогодні, 13:26
Вбивство Каті Литкіної: опублікували відео вирішального суду
Сьогодні, 13:08
У луцькому парку повністю змінять центральну алею
Сьогодні, 12:51
У Києві обвалився дах будівлі: є потерпілі
Сьогодні, 12:48