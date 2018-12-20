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У луцькому парку повністю змінять центральну алею

У луцькому парку повністю змінять центральну алею
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки капітально відремонтують центральну алею.

Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.

Депутат Юлія Вусенко запитала, чи є концепція розвитку Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки і поцікавилася перспективами його розвитку.

«Сполучення парку з замком Любарта на сьогодні просить додаткового доопрацювання. У нас є багато студентів, яких можна залучити до розробки концепції», - відзначила вона. До того ж, в ремонти у парку вкладають кошти меценати, імена яких доволі рідко згадують.

В.о. мера Григорій Пустовіт повідомив, що концепція є. Зараз працюють над відновленням двох доріжок, у планах – відремонтувати центральну алею, яка «на тлі інших алей блякне».

«Концепція проста – відновлення алей, освітлення, смітників, озеленення, очищення парку від чагарників, використання дамби в майбутньому як бігової доріжки, оновлення пляжу», - додав Ігор Поліщук.

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Теги: Луцьк, ремонт, парк, алея
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Коментарі 1
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Колись проектом луцького парку займались фахові архітектори цілого інституту... А в безголових все просто... "У нас є багато студентів, яких можна залучити до розробки концепції»... Я просто в шоці від тупості цієї пацанви...
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