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Ще 9 волинських громад – юридично в ПЦУ

Ще 9 волинських громад – юридично в ПЦУ
У Волинській області 9 громад офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.

Зміни внесли до статутів таких релігійних громад:

1) «Свято-Різдво-Богородична громада Української православної церкви» с.Берестяне Ківерцівського району Волинської області у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Берестяне Ківерцівського району Волинської області»;

2) «Свято-Покровська громада Української православної церкви» с.Пірванче Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Пірванче Горохівського району»;

3) «Релігійна громада Казанської ікони Божої Матері Української православної церкви с.Садів Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Казанської ікони Божої Матері Православної церкви України села Садів Луцького району Волинської області»;

4) «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви с.Веселе Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Веселе Луцького району Волинської області»;

5) «Свято-Михайлівська громада Української православної церкви» с.Мирне Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної церкви України села Мирне Горохівського району Волинської області»;

6) «Свято-Троїцька релігійна громада Української православної церкви м.Берестечко Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Свято-Троїцького собору Православної церкви України міста Берестечко Горохівського району Волинської області»;

7) «Свято-Миколаївська громада Української православної церкви» с.Холопичі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Православної церкви України села Холопичі Локачинського району Волинської області»;

8) «Свято-Покровська громада Української православної церкви» с.Маньків Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села Маньків Локачинського району Волинської області»;

9) «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Української православної церкви» с.Сусваль Володимир-Волинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Свято-Різдво-Богородична Православної церкви України села Сусваль Володимир-Волинського району Волинської області».

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Теги: релігія, ПЦУ, перехід
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Коментарі 1
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подалі українці,від московітського шайтанату!
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