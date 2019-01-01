Ще 9 волинських громад – юридично в ПЦУ

У Волинській області 9 громад офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.Про це йдеться у розпорядженні голови ОДАЗміни внесли до статутів таких релігійних громад:1) «Свято-Різдво-Богородична громада Української православної церкви» с.Берестяне Ківерцівського району Волинської області у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Берестяне Ківерцівського району Волинської області»;2) «Свято-Покровська громада Української православної церкви» с.Пірванче Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Пірванче Горохівського району»;3) «Релігійна громада Казанської ікони Божої Матері Української православної церкви с.Садів Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Казанської ікони Божої Матері Православної церкви України села Садів Луцького району Волинської області»;4) «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви с.Веселе Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Веселе Луцького району Волинської області»;5) «Свято-Михайлівська громада Української православної церкви» с.Мирне Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної церкви України села Мирне Горохівського району Волинської області»;6) «Свято-Троїцька релігійна громада Української православної церкви м.Берестечко Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Свято-Троїцького собору Православної церкви України міста Берестечко Горохівського району Волинської області»;7) «Свято-Миколаївська громада Української православної церкви» с.Холопичі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Православної церкви України села Холопичі Локачинського району Волинської області»;8) «Свято-Покровська громада Української православної церкви» с.Маньків Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села Маньків Локачинського району Волинської області»;9) «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Української православної церкви» с.Сусваль Володимир-Волинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Свято-Різдво-Богородична Православної церкви України села Сусваль Володимир-Волинського району Волинської області».