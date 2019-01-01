Ранкова аварія у Луцьку: стукнулись два Renault. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці у четвер, 28 березня.



Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. За словами свідків у результаті аварії ніхто не постраждав. На місці інциденту працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку перед мостом на вулиці Рівненській зіткнулися два автомобілі Renault.Про цеповідомили очевидці аварії.Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці у четвер, 28 березня.Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. За словами свідків у результаті аварії ніхто не постраждав. На місці інциденту працює патрульна поліція.

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