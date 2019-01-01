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Ранкова аварія у Луцьку: стукнулись два Renault. ФОТО

Ранкова аварія у Луцьку: стукнулись два Renault. ФОТО
У Луцьку перед мостом на вулиці Рівненській зіткнулися два автомобілі Renault.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці у четвер, 28 березня.

Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. За словами свідків у результаті аварії ніхто не постраждав. На місці інциденту працює патрульна поліція.

Ранкова аварія у Луцьку: стукнулись два Renault. ФОТО
Ранкова аварія у Луцьку: стукнулись два Renault. ФОТО
Ранкова аварія у Луцьку: стукнулись два Renault. ФОТО
Ранкова аварія у Луцьку: стукнулись два Renault. ФОТО
Ранкова аварія у Луцьку: стукнулись два Renault. ФОТО
Ранкова аварія у Луцьку: стукнулись два Renault. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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