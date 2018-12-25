Відгамселила через випадковий поштовх: судили волинянку, яка зчинила бійку в сільському клубі

У селі Клюськ Турійського району нетвереза жінка зчинила бійку під час святкової дискотеки в місцевому клубі. Дебоширка побила жінку, яка її випадково штовхнула, а згодом – і її доньку, яка хотіла захистити матір. До того ж, нетвереза відвідувачка дискотеки побила ще й чоловіка, який намагався припинити конфлікт та порвала йому сорочку.Подія трапилася восени минулого року. Днями ж Турійський районний суд виніс жінці вирок.Із вироку, опублікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, відомо, що обвинувачена – уродженка села Стрільче Горохівського району, неодружена, має двох дітей.Будучи п’яною на дискотеці у сільському будинку культури, жінці не сподобалося, що хтось випадково штовхнув її під час танцю. Тож вона почала шарпати відвідувачку дискотеки за волосся, стискати їй руки та штовхати в тулуб. У конфлікт втрутилася донька потерпілої, яку дебошира теж побила.Відвідувачі сільської дискотеки намагалися приборкати п’яну дебоширку. Тож дісталося ще й чоловікові, який хотів припинити конфлікт. Йому жінка теж завдала тілесних ушкоджень і порвала сорочку за 500 гривень.Суд покарав жінку штрафом у розмірі 8500 гривень.