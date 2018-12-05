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Волинські дзюдоїсти стали чемпіонами України

Волинські дзюдоїсти стали чемпіонами України
Волинські спортсмени вибороли призові нагороди на чемпіонаті України з дзюдо серед юніорів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.

375 спортсменів з 23 регіонів України упродовж двох днів, 26 та 27 березня, виборювали нагороди чемпіонату України з дзюдо серед юніорів до 21 року.

Змагання відбулися у спортивному комплексі "Олімпія+" в Дніпрі.

Спортсмени Волинської ШВСМ в перший же день завоювали такі нагороди та посіли четверте загальнокомандне місце:

1 місце - Катерина Пилипюк (44 кг)
1 місце - Вадим Чернов (60 кг)
2 місце - Вікторія Юрченко (44 кг)
3 місце - Дарина Ляшук (48 кг)
3 місце - Станіслав Гуленков (73 кг)

Волинські дзюдоїсти стали чемпіонами України

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Теги: спорт, дзюдо
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