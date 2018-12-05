Волинські дзюдоїсти стали чемпіонами України





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.



375 спортсменів з 23 регіонів України упродовж двох днів, 26 та 27 березня, виборювали нагороди чемпіонату України з дзюдо серед юніорів до 21 року.



Змагання відбулися у спортивному комплексі "Олімпія+" в Дніпрі.



Спортсмени Волинської ШВСМ в перший же день завоювали такі нагороди та посіли четверте загальнокомандне місце:



1 місце - Катерина Пилипюк (44 кг)

1 місце - Вадим Чернов (60 кг)

2 місце - Вікторія Юрченко (44 кг)

3 місце - Дарина Ляшук (48 кг)

3 місце - Станіслав Гуленков (73 кг)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські спортсмени вибороли призові нагороди на чемпіонаті України з дзюдо серед юніорів.Про цеповідомив директор Федерації дзюдо Волині375 спортсменів з 23 регіонів України упродовж двох днів, 26 та 27 березня, виборювали нагороди чемпіонату України з дзюдо серед юніорів до 21 року.Змагання відбулися у спортивному комплексі "Олімпія+" в Дніпрі.Спортсмени Волинської ШВСМ в перший же день завоювали такі нагороди та посіли четверте загальнокомандне місце:1 місце -(44 кг)1 місце -(60 кг)2 місце -(44 кг)3 місце -(48 кг)3 місце -(73 кг)

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