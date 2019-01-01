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Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel

Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel
У Луцьку поблизу історичного факультету СНУ зіткнулися дві автівки.

Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Бугаєнко.

29 березня близько 9-ї ранку на кільці біля історичного факультету СНУ імені Лесі Українки не розминулися легковики Volkswagen та Opel. За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.

Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel
Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel
Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel
Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel


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Теги: аварія, Луцьк
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