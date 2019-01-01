Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel
Сьогодні, 09:40
У Луцьку поблизу історичного факультету СНУ зіткнулися дві автівки.
Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Бугаєнко.
29 березня близько 9-ї ранку на кільці біля історичного факультету СНУ імені Лесі Українки не розминулися легковики Volkswagen та Opel. За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
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Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Бугаєнко.
29 березня близько 9-ї ранку на кільці біля історичного факультету СНУ імені Лесі Українки не розминулися легковики Volkswagen та Opel. За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.
Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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