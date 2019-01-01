Ранкова аварія у Луцьку: на кільці стукнулися Volkswagen та Opel





Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Бугаєнко.



29 березня близько 9-ї ранку на кільці біля історичного факультету СНУ імені Лесі Українки не розминулися легковики Volkswagen та Opel. За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.



Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу історичного факультету СНУ зіткнулися дві автівки.Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Бугаєнко.29 березня близько 9-ї ранку на кільці біля історичного факультету СНУ імені Лесі Українки не розминулися легковики Volkswagen та Opel. За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію