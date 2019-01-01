Дорогі годинники, автівки і мільйони готівки: як живе скандальний депутат Луцькради Ткачук

Євгенія Ткачука.



Євгеній Ткачук займається підприємницькою діяльністю з 1993 року, з 2007 року – директор ПП «Автоцентр Плюс», з 2010 року – депутат Луцькради, - пише видання



Нагадаємо, у лютому цього року низку об’єктів нерухомого майна депутата Луцької міськради,



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.



Земля та нерухомість



Ткачук задекларував чимало нерухомого майна та земельних ділянок. Вся нерухомість – у Луцьку. Зокрема квартира у Луцьку, загальною площею 130.6 м. кв., придбана у 2012 році, вартістю – 19 136 гривень, гараж площею 15,8 м. кв., придбаний у 2009 році за 33 266 гривень, гараж площею 84.1 м. кв., придбаний у 2005 році. Також є фарбувальна камера /В-1/, площею 88 м. кв., придбана у 2008 році. Офісні приміщення з гаражами /г-2/ загальною площею 164.4 м. кв. та адміністративні приміщення з гаражами /А-2/ площею 610.9 м. кв. пункт миття автомобільних транспортних засобів /Б-1/ 31.4 м. кв., гаражі на 3 бокси /Г-1/ площею 176.3 м. кв., придбані у 2008 році.



Земельні ділянки у Луцьку – площею 0,16 соток, придбана у 2010 році, площею 26,35 соток, придбана у 2007 році, площею 12,39 соток, придбана 12 січня 2017 року. Дві земельні ділянки у селі Рованці Луцького району – площею по 9 соток кожна, придбані у 2007 році.



Земельна ділянка, орендована у Луцькради із 2013 року, площею 3,02 соток, вартість – 39 146 гривень. Земельна ділянка площею 7 соток, орендована у Луцькради з 2015 року, вартістю 118 573 гривень. Земельна ділянка площею 4,53 соток, орендована у Луцькради з 2015 року, вартістю 191 837 гривень.



Дружина Валентина Ткачук володіє земельною ділянкою у Ківерцівському районі –площею 1,2799 га, дата набуття – 2 жовтня 2007 року, та земельною ділянкою площею 1,0905 га у Луцькому районі, дата набуття – 2 листопада 2007 року.



Також Ткачук має об’єкт незавершеного будівництва – СТО, мийка та кафе площею 328.5 м. кв.



Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)



У Ткачука є наручний годинник торгової марки «ULISSE NARDIN», модель «Marine», придбаний у 2008 році за 144 000 гривень.



У дружини – наручний годинник марки «ROLEX», придбаний у 2009 році за 96 000 гривень.



Транспортні засоби



Є у власності причіп саморобний, 1995 року, придбаний у 2007 році, а також авто: «ВАЗ 2121», рік випуску – 1979, придбане у 2008 році.



У дружини – авто «TOYOTA RAV4», рік випуску – 2006, придбане у 2014 році.



Також у родини є автівка «MERCEDES-BENZ G320», 1997 року, яка належить Ткачук Ларисі Павлівній та придбана теж у 2014 році.



Авто «MERCEDES-BENZ CL 550», 2006 року, придбане у 2016 році, та «TOYOTA LAND CRUISER», 2007 року, придбана у 2017 році, належить сину депутата – Олександру Ткачуку.



Корпоративні права



Євгенію Ткачуку належить 100 % від загального капіталу, що становить 10 000 гривень у приватному підприємству «АВТОЦЕНТР ПЛЮС», де депутат є кінцевим бенефіціарним власником.



Нематеріальні активи



Свідоцтво на знак для товарів і послуг №224408. Дата набуття права – 23 березня 2017 року.



Доходи



Ткачук заробив 65,574 тисячі гривень зарплати у ПП «Автоцентр Плюс», 1,137 мільйона гривень отримав від зайняття підприємницькою діяльністю та 17,66 тисячі гривень доходу від відчуження нерухомого майна для Оксани Онищук.



Дружина заробила 1,031 мільйона гривень від зайняття підприємницькою діяльністю та 10,32 тисячі гривень післяродових виплат.



Грошові активи



Ткачук зберігає готівкою 2,77 мільйона гривень, 75 тисяч доларів та 15 тисяч євро. Дружина має 375,2 тисячі гривень.



Також припинено право власності на земельну ділянку, гараж та житловий будинок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Земля у власності та в оренді, автівки, дорогі годинники, майже три мільйони гривень, сотні доларів та євро – такі статки депутата ЛуцькрадиЄвгеній Ткачук займається підприємницькою діяльністю з 1993 року, з 2007 року – директор ПП «Автоцентр Плюс», з 2010 року – депутат Луцькради, - пише видання Волинь.online Нагадаємо, у лютому цього року низку об’єктів нерухомого майна депутата Луцької міськради, затриманого під час проби дати хабар посадовцю Управління Держпраці в області , арештували відповідно до ухвали суду.Ткачук задекларував чимало нерухомого майна та земельних ділянок. Вся нерухомість – у Луцьку. Зокрема квартира у Луцьку, загальною площею 130.6 м. кв., придбана у 2012 році, вартістю – 19 136 гривень, гараж площею 15,8 м. кв., придбаний у 2009 році за 33 266 гривень, гараж площею 84.1 м. кв., придбаний у 2005 році. Також є фарбувальна камера /В-1/, площею 88 м. кв., придбана у 2008 році. Офісні приміщення з гаражами /г-2/ загальною площею 164.4 м. кв. та адміністративні приміщення з гаражами /А-2/ площею 610.9 м. кв. пункт миття автомобільних транспортних засобів /Б-1/ 31.4 м. кв., гаражі на 3 бокси /Г-1/ площею 176.3 м. кв., придбані у 2008 році.Земельні ділянки у Луцьку – площею 0,16 соток, придбана у 2010 році, площею 26,35 соток, придбана у 2007 році, площею 12,39 соток, придбана 12 січня 2017 року. Дві земельні ділянки у селі Рованці Луцького району – площею по 9 соток кожна, придбані у 2007 році.Земельна ділянка, орендована у Луцькради із 2013 року, площею 3,02 соток, вартість – 39 146 гривень. Земельна ділянка площею 7 соток, орендована у Луцькради з 2015 року, вартістю 118 573 гривень. Земельна ділянка площею 4,53 соток, орендована у Луцькради з 2015 року, вартістю 191 837 гривень.Дружина Валентина Ткачук володіє земельною ділянкою у Ківерцівському районі –площею 1,2799 га, дата набуття – 2 жовтня 2007 року, та земельною ділянкою площею 1,0905 га у Луцькому районі, дата набуття – 2 листопада 2007 року.Також Ткачук має об’єкт незавершеного будівництва – СТО, мийка та кафе площею 328.5 м. кв.У Ткачука є наручний годинник торгової марки «ULISSE NARDIN», модель «Marine», придбаний у 2008 році за 144 000 гривень.У дружини – наручний годинник марки «ROLEX», придбаний у 2009 році за 96 000 гривень.Є у власності причіп саморобний, 1995 року, придбаний у 2007 році, а також авто: «ВАЗ 2121», рік випуску – 1979, придбане у 2008 році.У дружини – авто «TOYOTA RAV4», рік випуску – 2006, придбане у 2014 році.Також у родини є автівка «MERCEDES-BENZ G320», 1997 року, яка належить Ткачук Ларисі Павлівній та придбана теж у 2014 році.Авто «MERCEDES-BENZ CL 550», 2006 року, придбане у 2016 році, та «TOYOTA LAND CRUISER», 2007 року, придбана у 2017 році, належить сину депутата – Олександру Ткачуку.Євгенію Ткачуку належить 100 % від загального капіталу, що становить 10 000 гривень у приватному підприємству «АВТОЦЕНТР ПЛЮС», де депутат є кінцевим бенефіціарним власником.Свідоцтво на знак для товарів і послуг №224408. Дата набуття права – 23 березня 2017 року.Ткачук заробив 65,574 тисячі гривень зарплати у ПП «Автоцентр Плюс», 1,137 мільйона гривень отримав від зайняття підприємницькою діяльністю та 17,66 тисячі гривень доходу від відчуження нерухомого майна дляДружина заробила 1,031 мільйона гривень від зайняття підприємницькою діяльністю та 10,32 тисячі гривень післяродових виплат.Ткачук зберігає готівкою 2,77 мільйона гривень, 75 тисяч доларів та 15 тисяч євро. Дружина має 375,2 тисячі гривень.Також припинено право власності на земельну ділянку, гараж та житловий будинок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію