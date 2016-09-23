На Волині затримали бус з купою нелегальної деревини. ФОТО
Сьогодні, 19:31
У Маневицькому районі в авто знайшли 14 колод дуба без документів.
Про це повідомили у Маневицькому відділі поліції.
28 березня працівники групи реагування патрульної поліції Маневицького відділу поліції під час патрулювання зупинили автомобіль MERCEDES BENZ SPRINTER, який перевозив 14 колод дуба у діаметрі 45-60 сантиметрів без відповідних документів.
"Транспортний засіб було затримано та доставлено на арешт майданчик Маневицького ВП ГУНП у Волинській області. Матеріали внесли у ЄРДР Маневицького ВП для вирішення питання по суті, проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Маневицькому відділі поліції.
28 березня працівники групи реагування патрульної поліції Маневицького відділу поліції під час патрулювання зупинили автомобіль MERCEDES BENZ SPRINTER, який перевозив 14 колод дуба у діаметрі 45-60 сантиметрів без відповідних документів.
"Транспортний засіб було затримано та доставлено на арешт майданчик Маневицького ВП ГУНП у Волинській області. Матеріали внесли у ЄРДР Маневицького ВП для вирішення питання по суті, проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дівчинці було 2 роки, коли загинув тато: закликають привітати дитину волинського бійця
Сьогодні, 19:55
На Одещині чоловік вбив дружину, обливши окропом
Сьогодні, 19:37
На Волині затримали бус з купою нелегальної деревини. ФОТО
Сьогодні, 19:31
У Шацьку «горів» дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 19:11