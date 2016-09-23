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На Волині затримали бус з купою нелегальної деревини. ФОТО

На Волині затримали бус з купою нелегальної деревини. ФОТО
У Маневицькому районі в авто знайшли 14 колод дуба без документів.

Про це повідомили у Маневицькому відділі поліції.

28 березня працівники групи реагування патрульної поліції Маневицького відділу поліції під час патрулювання зупинили автомобіль MERCEDES BENZ SPRINTER, який перевозив 14 колод дуба у діаметрі 45-60 сантиметрів без відповідних документів.

"Транспортний засіб було затримано та доставлено на арешт майданчик Маневицького ВП ГУНП у Волинській області. Матеріали внесли у ЄРДР Маневицького ВП для вирішення питання по суті, проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

На Волині затримали бус з купою нелегальної деревини. ФОТО
На Волині затримали бус з купою нелегальної деревини. ФОТО
На Волині затримали бус з купою нелегальної деревини. ФОТО
На Волині затримали бус з купою нелегальної деревини. ФОТО

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Теги: деревина, порушення
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