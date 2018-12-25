У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру

Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури опублікували добірку ретросвітлин.



На фото – актори театру та сам режисер Богдан Береза, на честь якого згодом і назвали народний аматорський театр «Відродження».



“Ностальгія…трішки в стрічку ретро…”, – підписали знімки.





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