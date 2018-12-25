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У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру

У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру
На сторінці у facebook народного аматорського театру «Відродження» імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури опублікували добірку ретросвітлин.

На фото – актори театру та сам режисер Богдан Береза, на честь якого згодом і назвали народний аматорський театр «Відродження».

“Ностальгія…трішки в стрічку ретро…”, – підписали знімки.

У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру
У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру
У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру
У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру
У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру
У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру
У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру
У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру

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Теги: театр, ретрофото, Володимир-Волинський, Богдан Береза
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