У мережі опублікували ретросвітлини волинського театру
Сьогодні, 23:38
На сторінці у facebook народного аматорського театру «Відродження» імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури опублікували добірку ретросвітлин.
На фото – актори театру та сам режисер Богдан Береза, на честь якого згодом і назвали народний аматорський театр «Відродження».
“Ностальгія…трішки в стрічку ретро…”, – підписали знімки.
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На фото – актори театру та сам режисер Богдан Береза, на честь якого згодом і назвали народний аматорський театр «Відродження».
“Ностальгія…трішки в стрічку ретро…”, – підписали знімки.
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