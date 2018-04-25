Із позначкою «органік»: березовий сік з Волині п'ють навіть у США. ФОТО





У планах державних лісогосподарських підприємств Волині – зібрати 550 тонн. Вже є – більше 300. Частину соку реалізовують сирцем, частина йде на переробку, повідомляє



Волинь – єдина область, де при державних лісогосподарських підприємствах збереглися і працюють консервні цехи.



Переробкою березового соку займаються шість підприємств, які підпорядковуються Волинському обласному управління лісового та мисливського господарства, а саме: ДП «Ківерцівське ЛГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Цуманське ЛГ», ДП «Колківське ЛГ», ДП «Ковельське ЛГ», ДП СЛАП «Любешівагроліс».



В асортименті – сік березовий з цукром, сік березовий з лимоном, сік березовий «Бадьорість», брезово-яблучний, березовий на м’яті, березово-журавлиний, березово-чорничний, сік березовий із шипшиною тощо.



Волинські лісівники не використовують хімії чи барвників при приготуванні соку, а їхня продукція славиться далеко за межами області і країни.



Найоригінальніші види продукції виготовляють на консервному цеху ДП «Цуманське ЛГ».



Серед чималого асортименту – органічний сік, який виготовляють на Волині за особливою рецептурою. Сік органік здобув популярність навіть серед населення Америки та Ізраїлю, де нині побутує культ здорового харчування.



Американська компанія вже не перший рік є партнером консервного цеху ДП «Цуманське ЛГ». Варто зазначити, що березовий сік з Волині розповсюджується у фітнес-центрах та закладах оздоровлення як особливо поживний та корисний напій.



Процесу виготовлення соку із позначкою «органік» передує особливий процес збору – лише у скляні банки.



Місцеве населення теж щороку вигадує нові рецепти консервації березового соку, адже свіжим його багато не вип’єш – з лимонами, чаєм каркаде, гілочками смородини.



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Перший сік – найсмачніший, і хоча сонця ще мало, він солодкий і прозорий. Як тільки на дереві почнуть розпускатися бруньки, сік помутніє і навіть перестане йти. Тому все має бути вчасно. Саме тому тривалість сезону заготівлі березового соку дуже тісно пов’язана із погодними умовами. Про це розповідає головний лісничий ДП «Цуманське ЛГ» Сергій Ребар.



Начальник консервного цеху Зінаїда Рябчун зазначає, що цього сезону у цеху буде виготовлено 15 видів березового соку. А вже третій рік поспіль тут виготовляють органічну продукцію.



«Це – сік без додавання лимонної кислоти, без цукру. Такий, як його привезли з лісу. Щодо його виготовлення – особливо жорсткі умови не лише при зборі, а й при виробництві. Навіть усі миючі, дезинфікуючі засоби мають бути органічні. Сік, звісно, дуже корисний тим. Це – «комора» поживних речовин, мікроелементів, вітамінів», – розповідає Зіна Богданівна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збір березового соку цієї весни лісівники Волині розпочали фактично на початку березня – місяця, походження назви якого асоціюються саме із настанням сокоруху.У планах державних лісогосподарських підприємств Волині – зібрати 550 тонн. Вже є – більше 300. Частину соку реалізовують сирцем, частина йде на переробку, повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Волинь – єдина область, де при державних лісогосподарських підприємствах збереглися і працюють консервні цехи.Переробкою березового соку займаються шість підприємств, які підпорядковуються Волинському обласному управління лісового та мисливського господарства, а саме: ДП «Ківерцівське ЛГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Цуманське ЛГ», ДП «Колківське ЛГ», ДП «Ковельське ЛГ», ДП СЛАП «Любешівагроліс».В асортименті – сік березовий з цукром, сік березовий з лимоном, сік березовий «Бадьорість», брезово-яблучний, березовий на м’яті, березово-журавлиний, березово-чорничний, сік березовий із шипшиною тощо.Волинські лісівники не використовують хімії чи барвників при приготуванні соку, а їхня продукція славиться далеко за межами області і країни.Найоригінальніші види продукції виготовляють на консервному цеху ДП «Цуманське ЛГ».Серед чималого асортименту – органічний сік, який виготовляють на Волині за особливою рецептурою. Сік органік здобув популярність навіть серед населення Америки та Ізраїлю, де нині побутує культ здорового харчування.Американська компанія вже не перший рік є партнером консервного цеху ДП «Цуманське ЛГ». Варто зазначити, що березовий сік з Волині розповсюджується у фітнес-центрах та закладах оздоровлення як особливо поживний та корисний напій.Процесу виготовлення соку із позначкою «органік» передує особливий процес збору – лише у скляні банки.Місцеве населення теж щороку вигадує нові рецепти консервації березового соку, адже свіжим його багато не вип’єш – з лимонами, чаєм каркаде, гілочками смородини.Перший сік – найсмачніший, і хоча сонця ще мало, він солодкий і прозорий. Як тільки на дереві почнуть розпускатися бруньки, сік помутніє і навіть перестане йти. Тому все має бути вчасно. Саме тому тривалість сезону заготівлі березового соку дуже тісно пов’язана із погодними умовами. Про це розповідає головний лісничий ДП «Цуманське ЛГ»Начальник консервного цехузазначає, що цього сезону у цеху буде виготовлено 15 видів березового соку. А вже третій рік поспіль тут виготовляють органічну продукцію.«Це – сік без додавання лимонної кислоти, без цукру. Такий, як його привезли з лісу. Щодо його виготовлення – особливо жорсткі умови не лише при зборі, а й при виробництві. Навіть усі миючі, дезинфікуючі засоби мають бути органічні. Сік, звісно, дуже корисний тим. Це – «комора» поживних речовин, мікроелементів, вітамінів», – розповідає Зіна Богданівна.

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