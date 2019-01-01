У Луцьку автомобіль збив бабусю





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Інформацію підтвердили у патрульній поліції Волині.



Як повідомили у прес-службі патрульних, водій автомобіля Volkswagen Caddy, рухаючись вулицею Мазепи в бік вулиці Рівненської, здійснював обгін автівки Renault Master і у цей час збив жінку 1947 року народження, яка рухалась проїжджою частиною поблизу тротуару.



Поліцейські повідомили медиків. Карета швидкої медичної допомоги забрала жінку у лікарню з підозрою на перелом ноги.

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