Помер боєць волинської бригади

Олександр Степанюк.



Про це у facebook-спільноті “Нововолинськ-інфо” повідомив



“Помер учасник бойових дій, боєць 14-ї бригади Степанюк Олександр Миколаєвич, який за власним бажанням пішов захищати Україну в 15-16 роках. На повідомлення про смерть черговий комісаріату відповів “Помер вдома, то яке нам діло до того. Щира “подяка” нашому комісару за турботу про ветеранів”, — йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер боєць 14-ї бригадиПро це у facebook-спільноті “Нововолинськ-інфо” повідомив Валерій Степанюк “Помер учасник бойових дій, боєць 14-ї бригади Степанюк Олександр Миколаєвич, який за власним бажанням пішов захищати Україну в 15-16 роках. На повідомлення про смерть черговий комісаріату відповів “Помер вдома, то яке нам діло до того. Щира “подяка” нашому комісару за турботу про ветеранів”, — йдеться у дописі.

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