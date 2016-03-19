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Помер боєць волинської бригади

Помер боєць волинської бригади
Помер боєць 14-ї бригади Олександр Степанюк.

Про це у facebook-спільноті “Нововолинськ-інфо” повідомив Валерій Степанюк.

“Помер учасник бойових дій, боєць 14-ї бригади Степанюк Олександр Миколаєвич, який за власним бажанням пішов захищати Україну в 15-16 роках. На повідомлення про смерть черговий комісаріату відповів “Помер вдома, то яке нам діло до того. Щира “подяка” нашому комісару за турботу про ветеранів”, — йдеться у дописі.

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Теги: Олександр Степанюк, боєць, помер, 14 бригада
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