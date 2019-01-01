На Волині горів дерев'яний будинок





Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



Пожежа трапилася 30 березня о 16:20. Вогонь локалізували о 16:44 та повністю ліквідували о 17:09 працівники 12 ДПРЧ селища Любешів та МПО села Тоболи.



Причину пожежі наразі встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рудка-Червинська Камінь-Каширського району горів нежитловий дерев'яний будинок.Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.Пожежа трапилася 30 березня о 16:20. Вогонь локалізували о 16:44 та повністю ліквідували о 17:09 працівники 12 ДПРЧ селища Любешів та МПО села Тоболи.Причину пожежі наразі встановлюють.

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