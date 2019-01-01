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На Волині горів дерев'яний будинок

На Волині горів дерев'яний будинок
У селі Рудка-Червинська Камінь-Каширського району горів нежитловий дерев'яний будинок.

Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

Пожежа трапилася 30 березня о 16:20. Вогонь локалізували о 16:44 та повністю ліквідували о 17:09 працівники 12 ДПРЧ селища Любешів та МПО села Тоболи.

Причину пожежі наразі встановлюють.

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Теги: пожежа
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