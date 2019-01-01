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Унікальні ретрофото лучан та Луцька

Унікальні ретрофото лучан та Луцька
Яким було наше місто в попередніх десятиліттях, нам можуть розказати лише очевидці тих часів, спогади та старі фотографії і відео. Цікаво було б відтворити атмосферу хоча б 1930-х років нашого міста.

Сьогодні маємо таку можливість, бо вдалось натрапити на нові фото, що раніше зберігались в родинних альбомах.

У пам’яті тих, хто старші від нас і кого безмежно поважаємо, місто було не таким. На більшості світлин можемо розгледіти лучан, які прогулюються по одній із центральних вулиць – Ягеллонській (сучасна Лесі Українки).

Також кілька фото були зроблені в одному із навчальних закладів тогочасного міста, а саме ліцею імені Гуго Коллонтая.

Автомобіль Татра, Луцьк, 1936 р.
Автомобіль Татра, Луцьк, 1936 р.
Луцькі ліцеїсти, 1938 р.
Луцькі ліцеїсти, 1938 р.
Луцьк, вул. Ягеллонська, 1938 р.
Луцьк, вул. Ягеллонська, 1938 р.
Учень гімназії ім. Гуго Коллонтая, Луцьк, 1938 р.
Учень гімназії ім. Гуго Коллонтая, Луцьк, 1938 р.
Луцьк, вул. Ягеллонська, 1938 р.
Луцьк, вул. Ягеллонська, 1938 р.
Родинне застілля в одній із луцьких родин, 1938 р.
Родинне застілля в одній із луцьких родин, 1938 р.
Прогулянка центральною вулицею, 1930-ті роки.
Прогулянка центральною вулицею, 1930-ті роки.
Шкільний випускний, гімназія ім. Гуго Коллонтая, Луцьк, 1938 р.
Шкільний випускний, гімназія ім. Гуго Коллонтая, Луцьк, 1938 р.
Луцька вулиця, 1938 р.
Луцька вулиця, 1938 р.
Прогулюючись містом, 1938 р.
Прогулюючись містом, 1938 р.
Родина, Луцьк, 1930-ті рр.
Родина, Луцьк, 1930-ті рр.


Джерело: https://relacjebiograficzne.pl

Тетяна Яцечко-Блаженко



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Теги: ретофото, Луцьк, Тетяна Яцечко-Блаженко, історія
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