Унікальні ретрофото лучан та Луцька
Сьогодні, 04:22
Яким було наше місто в попередніх десятиліттях, нам можуть розказати лише очевидці тих часів, спогади та старі фотографії і відео. Цікаво було б відтворити атмосферу хоча б 1930-х років нашого міста.
Сьогодні маємо таку можливість, бо вдалось натрапити на нові фото, що раніше зберігались в родинних альбомах.
У пам’яті тих, хто старші від нас і кого безмежно поважаємо, місто було не таким. На більшості світлин можемо розгледіти лучан, які прогулюються по одній із центральних вулиць – Ягеллонській (сучасна Лесі Українки).
Також кілька фото були зроблені в одному із навчальних закладів тогочасного міста, а саме ліцею імені Гуго Коллонтая.
Джерело: https://relacjebiograficzne.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Сьогодні маємо таку можливість, бо вдалось натрапити на нові фото, що раніше зберігались в родинних альбомах.
У пам’яті тих, хто старші від нас і кого безмежно поважаємо, місто було не таким. На більшості світлин можемо розгледіти лучан, які прогулюються по одній із центральних вулиць – Ягеллонській (сучасна Лесі Українки).
Також кілька фото були зроблені в одному із навчальних закладів тогочасного міста, а саме ліцею імені Гуго Коллонтая.
Джерело: https://relacjebiograficzne.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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