Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 09:58
До уваги читачів Волиньpost цікава фотопідбірка раніше невідомих світлин із Волині.
Усі фото були зроблені поблизу села Шельвів Локачинського району Волинської області в роки Першої світової війни.
Про села Локачинського району, а саме: Бубнів, Марковичі та Шельвів на столітніх фото читайте за посиланням у нашій попередній публікації:
http://www.volynpost.com/news/120841-sela-lokachynskogo-rajonu-na-stolitnih-foto
Джерело фото: Österreichischen Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Усі фото були зроблені поблизу села Шельвів Локачинського району Волинської області в роки Першої світової війни.
Про села Локачинського району, а саме: Бубнів, Марковичі та Шельвів на столітніх фото читайте за посиланням у нашій попередній публікації:
http://www.volynpost.com/news/120841-sela-lokachynskogo-rajonu-na-stolitnih-foto
Джерело фото: Österreichischen Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко
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