Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО





Усі фото були зроблені поблизу села Шельвів Локачинського району Волинської області в роки Першої світової війни.



Про села Локачинського району, а саме: Бубнів, Марковичі та Шельвів на столітніх фото читайте за посиланням у нашій попередній публікації:

http://www.volynpost.com/news/120841-sela-lokachynskogo-rajonu-na-stolitnih-foto



Джерело фото: Österreichischen Staatsarchiv



Тетяна Яцечко-Блаженко





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