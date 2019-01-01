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Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО

Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
До уваги читачів Волиньpost цікава фотопідбірка раніше невідомих світлин із Волині.

Усі фото були зроблені поблизу села Шельвів Локачинського району Волинської області в роки Першої світової війни.

Про села Локачинського району, а саме: Бубнів, Марковичі та Шельвів на столітніх фото читайте за посиланням у нашій попередній публікації:
http://www.volynpost.com/news/120841-sela-lokachynskogo-rajonu-na-stolitnih-foto

Джерело фото: Österreichischen Staatsarchiv

Тетяна Яцечко-Блаженко

Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, Волинь, Шельвів
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