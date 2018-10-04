Волинянин на смерть переїхав вантажівкою хлопця на Житомирщині





Про це повідомляє прес-служба



Трагедія трапилася на 153 кілометрі автодороги Київ – Ковель. На місці події працівники слідчо-оперативної групи встановили, що за кермом вантажівки «Volvo» був 22-річний житель Волинської області. Він наїхав на 22-річного мешканця райцентру, який рухався узбіччям у попутному напрямку.



Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці.



За фактом вчинення ДТП розпочалося кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває з’ясування всіх обставин події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 1 квітня волинянин на Житомирщині на смерть переїхав 22-річного чоловіка.Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області Трагедія трапилася на 153 кілометрі автодороги Київ – Ковель. На місці події працівники слідчо-оперативної групи встановили, що за кермом вантажівки «Volvo» був 22-річний житель Волинської області. Він наїхав на 22-річного мешканця райцентру, який рухався узбіччям у попутному напрямку.Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці.За фактом вчинення ДТП розпочалося кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває з’ясування всіх обставин події.

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