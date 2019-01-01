З психіатричної лікарні в Липинах втік пацієнт
Сьогодні, 09:33
Із Волинської обласної психіатричної лікарні, що розташована у селі Липини, втік пацієнт.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла заступник головного лікаря з медичної частини Ірина Березнюк.
За її словами, чоловік покинув медустанову 1 квітня ввечері. Пацієнт був одягнений у чорні штани, світлу сорочку та капці. На вигляд йому приблизно 30 років, зріст - біля 170 сантиметрів, чорнявий.
Станом на 9:00 пошук пацієнта триває. Усіх, хто може повідомити будь-яку інформацію з цього приводу, просять телефонувати «102».
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла заступник головного лікаря з медичної частини Ірина Березнюк.
За її словами, чоловік покинув медустанову 1 квітня ввечері. Пацієнт був одягнений у чорні штани, світлу сорочку та капці. На вигляд йому приблизно 30 років, зріст - біля 170 сантиметрів, чорнявий.
Станом на 9:00 пошук пацієнта триває. Усіх, хто може повідомити будь-яку інформацію з цього приводу, просять телефонувати «102».
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Коментарі 2
це часом не павло данильчук на майдан чухнув-переживаемо за пашу опять почне кошмарить на квартоьтру зарабатывать Паша вернись к тебе скоро побратимив привезуть
Якщо не можеш бути джентльменом, не буть свиньою
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