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Матір встановила вдома відеокамери і побачила, як вітчим зґвалтував дитину

Матір встановила вдома відеокамери і побачила, як вітчим зґвалтував дитину
Малолітню дитину зґвалтував чоловік. Дівчинка неодноразово скаржилася матері, що її співмешканець домагається. Але при медичному огляді, зі слів матері, не було ніяких підтверджень.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Проте, де саме трапився інцидент це вказується.

За його словами, жінка за порадою адвоката придбала спеціальні прилади для відеозапису, які встановила в квартирі.

Вчора сама пішла за ліками в аптеку, а малолітня донька та вітчим залишилися одні в квартирі. Згодом їй зателефонувала донька та повідомила, що вітчим її зґвалтував.

Жінка повернулася відразу додому, але вже з поліцією. Слова дитини підтвердили відеозаписи, також за наявності незаперечних доказів зізнався в скоєному і її 41-річний співмешканець.


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Теги: вітчим, зґвалтування, дитина
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