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Відомі результати президентських виборів на ще одному волинському окрузі. ОФІЦІЙНО

Відомі результати президентських виборів на ще одному волинському окрузі. ОФІЦІЙНО
Стало відомо, хто виграв президентські вибори на ТВО №21, куди входять місто Ковель, Ковельський, Ратнівський, Старовижівський, Шацький райони.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

Загалом на ТВО №21 проголосували 101 852 виборці.

Перше місце посів Володимир Зеленський із результатом у 23.51 %. На другому місці Юлія Тимошенко, яка набрала 19.41 %.

На третьому місці за результатами голосування знаходиться чинний Президент Петро Порошенко. Його підтримали 16.72 % виборців.
Відомі результати президентських виборів на ще одному волинському окрузі. ОФІЦІЙНО

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Теги: вибори, результати, Ковель
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Коментарі 1
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Виборці села Вітоніж Рожищенського району на 95% проголосували за Ляшка! На запитання, чому так, вони заявили: "Так сказав голосувати піп і голова сільради...". З попом в селі радиться голова сільради, директор школи і дільничий міліціонер. Яке століття надворі, панове!?
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