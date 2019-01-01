Відомі результати президентських виборів на ще одному волинському окрузі. ОФІЦІЙНО





Про це йдеться на сайті ЦВК.



Загалом на ТВО №21 проголосували 101 852 виборці.



Перше місце посів Володимир Зеленський із результатом у 23.51 %. На другому місці Юлія Тимошенко, яка набрала 19.41 %.



На третьому місці за результатами голосування знаходиться чинний Президент Петро Порошенко. Його підтримали 16.72 % виборців.



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