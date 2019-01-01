Відомі результати президентських виборів на ще одному волинському окрузі. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 15:37
Стало відомо, хто виграв президентські вибори на ТВО №21, куди входять місто Ковель, Ковельський, Ратнівський, Старовижівський, Шацький райони.
Про це йдеться на сайті ЦВК.
Загалом на ТВО №21 проголосували 101 852 виборці.
Перше місце посів Володимир Зеленський із результатом у 23.51 %. На другому місці Юлія Тимошенко, яка набрала 19.41 %.
На третьому місці за результатами голосування знаходиться чинний Президент Петро Порошенко. Його підтримали 16.72 % виборців.
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Про це йдеться на сайті ЦВК.
Загалом на ТВО №21 проголосували 101 852 виборці.
Перше місце посів Володимир Зеленський із результатом у 23.51 %. На другому місці Юлія Тимошенко, яка набрала 19.41 %.
На третьому місці за результатами голосування знаходиться чинний Президент Петро Порошенко. Його підтримали 16.72 % виборців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Виборці села Вітоніж Рожищенського району на 95% проголосували за Ляшка! На запитання, чому так, вони заявили: "Так сказав голосувати піп і голова сільради...". З попом в селі радиться голова сільради, директор школи і дільничий міліціонер. Яке століття надворі, панове!?
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